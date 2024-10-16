施政報告｜支持本地大學建第三所醫學院　料明年中完成評審各大學方案 (14:46)

政府消息稱，政府短期內將成立工作小組，並公開邀請大學提交建議書，預計明年中完成評審各大學方案，惟不代表屆時便會拍板最終方案，視乎工作小組實際進度及各院校須否補交資料等。至於工作小組組成，據悉將由政府相關部門代表及非官方專業人士組成，短期內將公布名單。至於科大早前向政府提交的「建議書」，消息人士稱現時未展開公開邀請程序，以往個別院校提交的方案僅屬「構思文件」。

至於北部都會區牛潭用地，消息人士稱政府規劃北都時已預料90公頃土地興建醫院，院校不一定須使用該院作為教學醫院，可視乎院校建議方案選擇其他醫院，或在北都醫院落成前暫用其他醫院。消息稱，政府今年內將公布北都牛潭土地用途和規劃，暫定將醫院設於40公頃的大學城毗鄰，並會編配營運第三間醫學院的大學位置在醫院旁。

政府亦會探討就私營醫療收費透明度立法，計劃明年諮詢業界、修例要求所有醫護提供者須將重要健康數據存入市民的個人醫健通戶口，令市民有更整全的電子病歷以加強醫療服務連貫性。就強化醫管局的公營醫療服務，《施政報告》指將探討收費架構水平，敲定第二個醫院發展計劃項目和時間表，配合北都發展及地區需要，另會並按國家認證標準建設首間中風中心及第二間胸痛中心。

其他措施包括加強公營醫療集中各聯網藥械採購，更主動將有效及符成本效益的創新藥引入藥物名冊；運用香港基因組中心基因數據，制訂遺傳及罕見病目錄，助臨床團隊及早診斷和治療；在香港兒童醫院全面整合各聯網兒科，並開拓更多先進醫療服務；設立跨專科綜合門診以優化專科門診的分流制度和轉介安排；及提升白內障手術量至少兩成。