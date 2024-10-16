施政報告｜立法訂劏房必須有窗、獨立廁所、面積不少於8平方米等　設寬限期及登記制度　合標準單位命名為「簡樸房」 (14:13)

政府消息人士指，《施政報告》有關劏房標準僅屬建議，今年12月將會諮詢公眾，希望明年提交立法會審議。消息人士透露，現時約有11萬戶劏房，估計約有3分1不符合建議標準的劏房戶，強調不符合標準單位不代表需立即取締，房屋局將會寬限期以供業主修正，又指政府盼打擊違例劏房政策具阻嚇力，故超過寬限期而未修正單位的業主有機會被監禁。

政府指，會給予現行住宅樓宇分間單位的業主時間進行所需工程。法例會設寬限期，其間不就違法出租採取執法行動。政府會為此設立登記制度，讓已登記業主享有寬限期。登記制度只接受現有的出租住宅樓宇分間單位登記。

而新進入市場的分間單位必須申請認證為符合標準的「簡樸房」才可出租，因此不需給予改建寬限期。由於新進入市場的分間單位必須是已獲認證為符合標準的「簡樸房」，而已登記的現有單位必須改建為合標的「簡樸房」，否則寬限期過後業主繼續出租不合標單位便屬違法，相關單位會有序被取締。

為讓現時分間單位業主和住戶有時間作好安排，政府會設定足夠的寬限期，並且會配合市場上「簡樸房」的供應，以及公營房屋的供應和政策，把住宅樓宇分間單位分批有序處理。房屋局局長將獲法例授權在寬限期完結後，按實際情况，決定何時針對哪些分間單位分批有序採取執法行動。