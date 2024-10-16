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施政報告｜設「香港海運港口發展局」推航運業可持續發展　加快綠色航運中心建設 (11:47)

政府提出要發展本港成為國際航運中心，《施政報告》提出要改革現時「香港海運港口局」，設立「香港海運港口發展局」，作為高層次諮詢機構，協助政府制訂政策和長遠發展策略，並將委任非官方人士出任主席，成員主要來自航運業界，冀可推進香港航運業的可持續發展。

《施政報告》指將繼續加強香港航運優勢，措施包括優化和推廣稅務優惠，加大推廣現有航運服務稅務寬減措施及優化稅務優惠制度；招攬海運服務企業落戶；加大培育海事人才 ，如擴展「海運及空運人才培訓基金」，及納入更多綠色能源課程和海事保險考試等。

政府另期望加快建設綠色航運中心，包括推動註冊船舶綠色化，海事處自今年起已向達國際減碳標準船舶提供現金獎勵，未來會加強推廣；構建綠色船用燃料加注中心，透過《綠色船用燃料加注行動綱領》推動綠色船舶燃料儲存庫等基建發展，鼓勵港口減排；及提供綠色燃料加注的配套，為綠色船舶提供智慧化航行安全資訊，提升船隻航行監察服務系統，以助加注燃料時的安全。

另外，為發展智慧港口，政府會在明年完成構建港口智慧系統，具貨物追蹤、實時運輸資訊、電子資訊及文件存取、港口數據分析等功能，促進航運、港口及物流業持份者信息互聯互通。另亦會加強組織國際推廣，與國際海運組織和企業舉辦更多大型活動，向全球宣揚香港海運實力。

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