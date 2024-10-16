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施政報告｜政府將設多個工作組　推低空經濟、旅遊熱點、銀髮經濟 (11:20)

特首李家超在《施政報告》提出，成立三個工作組及一個委員會，以「強化領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能」，當中包括「教育、科技和人才委員會」、「發展低空經濟工作組」、「發展旅遊熱點工作組」、「促進銀髮經濟工作組」。

其中「教育、科技和人才委員會」由政務司長任主席，成員包括教育局長、創新科技及工業局長和勞工及福利局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港

「發展低空經濟工作組」 則由財政司副司長任組長，以應用項目作啟動，制訂低空經濟發展策略和行動計劃，推動法規改革和部署基礎設施建設。低空經濟一般涉及1000米以下空域的低空經濟活動，可用於救援、測量、送貨載客等範疇。工作組會先以應用項目為起動，設定特定應用場地推動項目，並制訂法規及建設體系，研究部署基礎設備和網絡，包括開拓低空飛行應用場景，推行試點項目，設立地點開拓無人機應用，包括無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等；修訂相關法規，包括放寬「超視距飛行」和無人機重量和載貨限制，推動市場加大研發投入，促進技術試驗，發展空中遊覽。

另外，工作組亦會與內地對接，商討共同建設低空跨境航線、出入境及清關安排和基礎設施配套等；及研究部署低空基礎建設，低空活動長遠發展，須依靠高效智能化和數字化的低空基礎設施系統，以實時管理低空活動網絡，處理複雜管理和安全問題。工作組會就建設低空活動配套設施（如起降場和充電站）、通信網絡、航路網絡和管理等方面展開技術研究及規劃。

至於「發展旅遊熱點工作組」就由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設「匯聚人氣、富吸引力」的旅遊熱點；「促進銀髮經濟工作組」就由政務司副司長任組長，制訂措施加速發展銀髮產業。

提加強公務員管理　檢視相關法例

《施政報告》同時提出要加強公務員治理能力，加強公務員管理，推動公務員培訓及與內地交流，公務員學院將推出「政府治理人才培育計劃」，加強培養領導人員的治理能力。

他表示，在獎罰制度建設上，將檢視《公務人員（管理）命令》和《公務人員（紀律）規例》，優化公務員紀律機制，明年會就初步方案咨詢公務員敘用委員會。此外，政府會就中央重大政策、報告等舉辦研習培訓，安排中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓；特區政府會透過特定計劃，派員到聯合國不同辦事處任職。

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