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施政報告｜李家超提建立國際黃金交易市場、大宗商品交易圈 (11:15)

特首李家超今（16日）發表最新一份《施政報告》，他形容「改革只有進行時，沒有完結時」，稱今年會進一步深化改革，發掘新增長點，例如建立國際黃金交易市場、成立工作組發展低空經濟、建設大宗商品交易圈及國際認可金屬倉庫，亦會制定「河套港深創科園區發展綱領」，開闢政策和制度創新試驗田。

李家超指，政府將以建設大宗商品交易生態圈為切入點，匯聚相關企業落戶香港，發展國際黃金、有色金屬及綠色運輸等市場。他表示，政府會構建國際黃金交易中心，認為現今地緣政治複雜，突顯香港安全和穩定環境的優勢，而香港黃金進出口量位居全球前列，可吸引投資者在香港進行黃金倉儲，推動黃金交易、清算和交割。政府會推動構建國際級黃金倉儲設施，拓展用家及投資者在港存放和交割實金，帶動抵押和借用等衍生金融服務，為金融業開創新增長點。財庫局將成立小組推行建立國際黃金交易中心的工作，包括強化交易機制和規管框架、推動前沿金融科技應用、與內地探討把黃金產品納入「互聯互通」等。

李家超又指，金屬和礦產等大宗商品佔全球航運交易量一半以上。船東和大宗商品交易商是航線和海運服務的主要使用者，吸引他們集聚香港運作可帶動海運服務，並推動期貨對沖等金融和專業服務，有利鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位。政府將研究稅務優惠和配套，吸引相關海內外企業落戶香港，構建大宗商品交易生態圈，推動大宗商品倉儲和貿易量。

李家超又說，他相信不斷求進，自我革新；相信識變、求變，守正創新，靈活應對挑戰和機遇。針對體系改革，他認為，若體系中欠缺但有需要建立的，就要建立；若有嚴重缺失的，要撥亂反正；若有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善。他又說，可借鏡其他地方的成功經驗，但因基礎和體制可能不同，不能盲目照抄，改革方案要因時制宜，因地制宜。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 李家超 低空經濟

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