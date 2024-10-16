醫療衛生界多人聯署反對降低烈酒稅　包括陳肇始、劉澤星等 (10:51)

特首李家超今日發表新一份《施政報告》，據悉政府採納減烈酒稅建議。立法會醫療衛生界議員林哲玄、前食物及衛生局長陳肇始、港大醫學院院長劉澤星、東華學院校長陳慧慈等多名醫療衛生界人士聯署反對政府降低烈酒稅，認為沒有需要鼓勵市民增加烈酒飲用量。聯署聲明指出，任何程度的酒精飲用都可危害健康，憂慮減稅會鼓勵飲用烈酒，引發更多人患有由酒精引致的疾病，令醫療體系面對的負擔更重。
聯署聲明表示，降低烈酒稅會鼓勵烈酒銷售和飲用量，指出酒精可引致200種疾病，包括脂肪肝炎、肝硬化和胰臟炎等嚴重疾病，科學數據亦顯示，輕至中度酒精飲用量足以引致半數與酒精有關的癌病。聲明又指，2007至2022年間，每年有介乎2000至2600人次，因與酒精有關的疾病或損傷，包括酒精性肝病、因使用酒精而引起的精神和行為障礙等因素而住院，認為香港的醫療體系已面對人口老化、慢病增加的巨大挑戰，若由酒精引致的疾病增多，「恐怕變成駱駝背上的最後一根稻草」。
聲明亦引述醫務衛生局於今年7月10日回答議員質詢時表示，政府會繼續以風險為本的方式，透過宣傳、教育、治療和支援服務，以及其他適當措施（例如烈酒稅）減低酒精相關危害，特別是針對酒精依賴、酗酒和暴飲等。聲明指若政府降低烈酒稅「情何以堪」。