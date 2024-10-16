醫療衛生界多人聯署反對降低烈酒稅　包括陳肇始、劉澤星等 (10:51)

聯署聲明表示，降低烈酒稅會鼓勵烈酒銷售和飲用量，指出酒精可引致200種疾病，包括脂肪肝炎、肝硬化和胰臟炎等嚴重疾病，科學數據亦顯示，輕至中度酒精飲用量足以引致半數與酒精有關的癌病。聲明又指，2007至2022年間，每年有介乎2000至2600人次，因與酒精有關的疾病或損傷，包括酒精性肝病、因使用酒精而引起的精神和行為障礙等因素而住院，認為香港的醫療體系已面對人口老化、慢病增加的巨大挑戰，若由酒精引致的疾病增多，「恐怕變成駱駝背上的最後一根稻草」。

聲明亦引述醫務衛生局於今年7月10日回答議員質詢時表示，政府會繼續以風險為本的方式，透過宣傳、教育、治療和支援服務，以及其他適當措施（例如烈酒稅）減低酒精相關危害，特別是針對酒精依賴、酗酒和暴飲等。聲明指若政府降低烈酒稅「情何以堪」。