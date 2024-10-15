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法國醫院七旬漢換膝關節 覆診始知體內遺留引流管 (21:39)

聖德肋撒醫院（法國醫院）七旬男病人今年8月接受右全膝關節置換手術後，覆診時始發現部分引流管遺留體內。聖德肋撒醫院今日回覆本報確認事件涉及客席醫生，院方已檢視有關程序，並對事件表示遺憾。衛生署稱事主情况穩定，無證據顯示該院違規而導致今次事件。

衛生署資料顯示，今年8月接獲私家醫院呈報一宗「進行外科或介入手術程序後在病人體內遺留工具或其他物料」的醫療風險警示事件，涉及一名接受右膝手術的72歲男病人，有部分引流管遺留體內。聖德肋撒醫院回覆本報時確認，該名男病人入院施行右全膝關節置換手術，覆診期間發現部分引流管遺留體內，相信與手術有關。

聖德肋撒醫院表示立即跟進事件，並與涉事客席醫生聯絡並安排病人入院取出。該院稱已檢視移除引流管程序，加強溝通及工作指引，避免同類事件發生，並對事件表示遺憾，向病人致以慰問。

衛生署回覆稱接到呈報後即時跟進，並要求醫院於4周內提交調查報告，而院方已提交報告。該署稱在審視醫院提交所有資料後，無發現證據顯示醫院在呈報事件上違規，或在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》或相關實務守則的要求，而導致今次事件。該署稱院方已採取改善措施，提升人員對該手術用品完整性的意識，署方會繼續監察醫院執行改善措施情况。

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