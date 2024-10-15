養和醫院飯堂燒味師傅染產志賀毒素大腸桿菌 潛伏期曾到訪內地 (20:35)

養和醫院回覆稱，該名餐飲部職員已接受適當治療，待食環署確認適合上班後，方可返回工作崗位，而在這段期間並無其他員工或病人報稱感染該菌，暫時相信屬個別事件，院方將繼續密切留意有否其他類似感染個案。該院稱已實施監察及加強衛生措施，提醒員工、病人及訪客保持良好個人衛生，院方餐飲部設施亦已加強清潔和消毒，並呼籲有類似症狀者諮詢醫護人員，以便及時接受醫療評估及治療。

衛生防護中心表示，該名47歲男子過往健康良好，上月23日起出現腹痛及腹瀉，分別於上月26日、27日及本月3日在養和醫院求診，病人情况穩定，毋需入院，其糞便樣本經化驗後證實含產志賀毒素大腸桿菌。

衛生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期曾到訪內地，同行人士至今沒有病徵，並據病人提供資料，他於潛伏期內沒有進食高風險食物，包括生肉或未經消毒的奶類製品。中心稱由於病人在跑馬地養和醫院李樹培院4樓飯堂工作，負責處理燒味，中心正聯絡餐廳其他相關員工，跟進他們健康情况。

產志賀毒素大腸桿菌感染病徵包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能出現發燒和嘔吐。衛生防護中心稱，大腸桿菌常見於人類和溫血動物腸道內，大多數菌株都無害處，但某些菌株如產志賀毒素大腸桿菌則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。最為人熟悉菌株的是大腸桿菌O157：H7血清型。

中心呼籲市民精明選擇食物原材料，保持清潔，分開生熟食物，徹底煮熟食物，並把食物存放在安全溫度，而處理食物或進食前都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手。中心提醒市民進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水，烹調或加熱食物須確保其核心溫度達至75°C或以上，並避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。