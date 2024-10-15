兩警長涉申請延遲退休時隱瞞債務及詐騙警察儲蓄互助社近60萬　遭廉署起訴 (17:56)

兩案被告分別為52歲警長關家俊及48歲前警長林江龍，各被控一項代理人使用文件意圖欺騙主事人，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。二人亦分別被控六項欺詐罪及一項欺詐罪。

廉署調查發現，兩名被告於2021年4月分別向警務處申請參加「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，但涉嫌在申報表格上訛稱沒有任何未償還債務，當時從未受「個人自願安排」所規限。兩名被告當時各自尚欠財務公司及儲蓄互助社債務共約45萬元及24萬元。二人亦涉嫌隱瞞曾經受「個人自願安排」所規限。

其中關家俊涉於2018年至2022年期間，多次向儲蓄互助社申請貸款。其中五次申請時，涉嫌虛報自己沒有向其他銀行或財務機構貸款；申請第六筆貸款時，他亦涉嫌訛稱自己每月只需償還6500元債務，但實際上他須向財務公司還款13000元。被告六次申請共獲儲蓄互助社批出共逾53萬元貸款，惟當時他尚欠一間財務公司約34萬元至62萬元不等。

林江龍則涉嫌於2018年7月向儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞當時拖欠兩間財務公司債務共約71萬元，誘使儲蓄互助社批出一筆約62000貸款。

警務處於2021年4月1日推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，讓現役非首長級警務人員延長退休年齡至60歲。合資格警務人員須在申請參加計劃時申報其財務狀况，包括是否有任何未償還債務，以及任何破產或「個人自願安排」，即與債權人之間訂立具法律效力的還款之協議。