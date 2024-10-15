中鐵建前董事涉欺詐信用證款項　總經理供稱「完全相信」被告所以簽署申請文件 (17:24)

據控方開案陳辭，中鐵國際貿易（香港）有限公司是中國鐵建（香港）有限公司的全資附屬公司。中國鐵建及中鐵貿易總經理王洪榮今供稱，他於2016年7月加入公司，翌年3月晉升為董事，中國鐵建主要業務為承接香港大型鐵路及基建工程。王指自己負責管理項目投標事宜，而中鐵貿易則會採購和收集鐵路物料的報價，再提供予買方，從當中的差價賺取利潤。王形容中鐵擔當「中間角色」。

王提到中鐵貿易業務主要由被告鄭重（65歲）負責，直至對方2017年5月退休為止，被告可說是運作方面的最高負責人，決策方面則是董事長于洪忠；陳劍為總經理助理，一般需按董事指示行事。王並指，若中鐵貿易與其他公司簽署合約和備忘錄，董事會討論由誰代表公司簽署。王確認中鐵貿易曾向星展銀行申請信用證服務，控方展示相關文件，指收款人是景泰，涉及約7,500萬元，上有王、被告、于洪忠等人的簽署。

王稱他簽署時加入公司不到半年，曾詢問被告文件涉及什麼業務，被告只答是正常貿易，沒有補充。王當時聽說另一間成達建築工程有限公司牽涉，惟不清楚成達與景泰的關係。審訊明續。