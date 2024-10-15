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國慶黃金周訪港旅客八達通交易額達億元　北上銀聯二維碼使用量增五成 (17:17)

八達通今日（15日）公布國慶十一黃金周內地訪客消費數據。八達通指，10月1日至10月7日國慶十一黃金周期間旅客版手機八達通的使用量增加，活躍用戶為去年同期3倍，整體消費金額為去年4倍，共錄得1億港元的旅客交易額，當中人均零售消費額亦上升近3成。

八達通營業及市務總監李玉兒指，旅客手機八達通使用量較去年同期上升，而旅客在食肆的總交易額近40%為地區餐飲小店。李補充，自年初以來，已有超過1000萬名訪港旅客使用實體或手機八達通。

除了內地客訪港，李玉兒稱，黃金周期間亦見港人北上熱潮，八達通銀聯二維碼使用量較去年同期增長50%。今年初推出的八達通全國通卡，李玉兒指，目前已售出逾6萬張，累計使用金額達到4000萬港元。

未來冀加強覆蓋餐飲業

被問到微信、支付寶等內地客慣用支付平台近年在港覆蓋率上升，旅客來港後有何誘因轉用八達通，李玉兒指其他支付平台一般要求客戶在手機出示二維碼，八達通則一拍即付，支付速度較快。李又認為，八達通在交通工具上覆蓋率最廣，零售商戶覆蓋率亦高，很多本地商戶都有提供八達通支付選項，相信對愛在本地小店消費的內地客有競爭力。李表示，餐飲消費為最高需求的其中一個類別，未來八達通重點希望滲透餐飲業，特別是冰室、茶餐廳等。

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