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建行時任女助理副總裁控總經理7度性騷擾　延至12月舉行案件管理會議 (17:01)

中國建設銀行（亞洲）時任韓籍女助理副總裁稱遭上司、董事總經理黎敬倫7度性騷擾，至最後一次事發時當面指摘對方，之後便被安排苦差，最終更因工作表現差劣被解僱。事主早前入稟區域法院，控告前上司違反《性別歧視條例》，要求書面道歉及賠償，案件今（15日）在區域法院召開管理會議。法官批准事主一方延遲28日，即在今年11月13日或之前存檔事主本人，以及事主弟弟和兩名友人的證人供詞，另訂於今年12月2日再次召開案件管理會議。

根據入稟狀，申索人姓PARK，她去年2月入職建行，職級為助理副總裁；答辯人黎敬倫是建行銀行部董事總經理及主管。

入稟狀提到，申索人曾遭黎敬倫先後7次性騷擾，包括在視像會議其間，被對方用手探入短裙內觸碰大腿。申索人指，她曾因害怕丟掉工作而被迫啞忍，至最後一次被摸臀部時指摘上司，惟對方卻假裝無事發生。申索人表示，她事後被安排苦差，兩個月後更被公司以工作表現差劣而解僱，遂控告前上司違反《性別歧視條例》，並要求對方書面道歉及賠償。

申索人一方今（15日）指，答辯方今年9月30日才披露300多頁涉案文件，因此向法庭申請傳票，以寬延申索人呈交她本人，以及其弟弟和兩名友人的證人供詞，寬延期為28天。答辯人一方反對稱，他們已完成處理11人的供詞，「對他們（申索人）需要更多時間感驚訝」；又指答辯人因本案承受極大偏見和輿論影響，不希望案件押後。法官梁國安聽罷陳詞後指，今次是申索人首次申請寬延，批准申索人延遲28日呈交證人供詞，同時要求申索人支付今堂訟費。

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