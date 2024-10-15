寧德時代研究院落戶科技園　將聘200科研人員推75個研發項目 (16:38)

新成立的香港研究院位於香港科學園園區，面積約9000平方呎，是寧德時代在全球的第六大研發中心。

孫東在揭幕儀式致辭時說，寧德時代香港研究院將聚焦多個在香港創新科技發展藍圖中所提出要重點發展的優勢的科技領域，包括人工智能等，又指對寧德時代進一步在擴展綠色產業有期望，未來會在北部都會區提供更多的發展空間。

孫東表示，過去兩年來，政府成功引進了過百間有潛力和具代表性的重點創科企業落戶香港，如今這些企業陸續開業或開始拓展業務，象徵香港創科發展開始步入了耕耘期。他強調，當局會協助為這些企業在港創造最大的價值，「俗語說創業難，守業更難，政府會與企業一起深耕細作香港的創科生態圈」。

他又說，特首將於明天發表施政報告，創科發展是香港實現高品質發展和經濟轉型的重要動力源，政府將會推出相應的政策措施，繼續支持香港創科發展，以加快建設香港成為國際創新科技中心，「請大家拭目以待」。

寧德時代新能源科技股份有限公司研發體系聯席總裁歐陽楚英指出，香港作為世界重要的金融、貿易及航運中心，在與海外高等院校的協同，高水平人才對接，以及國際化平台建設方面具有得天獨厚的優勢。香港研究院的設立，將成為寧德時代扎根香港、面向世界、凝聚全球力量服務國家新能源事業發展的重要平台。

寧德時代作為全球領先的新能源創新科技公司，專注於新能源領域的開發、研究和創新，其動力電池使用量已連續7年排名全球第一；在儲能領域亦連續3年出貨量排名全球第一。