六旬漢認駕車撞傷騎單車少年　稱事發時「睇唔到有架單車」 (16:37)

案情指，⿆姓事主去年5月6日晚上10時推單車過馬路，行人交通燈顯示「綠色人像」的燈號。被告王本方（62歲）駕車駛向吐露港公路方向，在違反交通燈號的情况下駛進行人過路處，將事主撞跌地上。警方接報到場，將事主送往威爾斯親王醫院。在沒有警誡之下，被告表示聚餐後回家，「去到紅綠燈嗰度，砰一聲就撞倒佢，跟住我停咗喺度，我完全睇唔到有架單車」，又稱車輛沒有機件故障。

根據案情，涉事路段的⾞速限制為每小時50公里，法證專家檢視車輛行車記錄儀後，發現被告駕駛車速為每小時61至67公里，驗車主任則確認車輛不涉故障。事主先後送往急症室和兒童深切治療部診治，發現右枕骨輕微凹陷骨折、深層硬腦膜有17毫米厚、右顳葉有少於1厘⽶的腦挫傷，以及肺擴張不全等。此外，事主驗出腳部近端脛骨及近端腓骨骨折，獲醫院提供兩側⾜踝靜態矯形器，至去年8月出院。

事主去年10月起接受醫院臨床心理學服務科治療，至今仍接受兒童心理精神科和腦神經臨床心理等診治。事主因交通意外受傷出現情緒問題，意外亦對事主走路、做運動和小便等有影響。