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麥浚龍父親遭入稟索償投資損失2.2億　作供稱從未承諾「穩賺」 (16:35)

歌手麥浚龍父親、中建置地前主席麥紹棠2018年遭一名商人入稟索償2.2億元，案件今日（15日）於高院續審。麥紹棠供稱，他從沒向原告吳健南承諾入股中建置地可「穩賺」6000萬元，又稱「佢（吳）自己買，關我咩事」，被問吳是否被誘使以高於市價的「3仙半」買入股份，麥表示「我係生意人，唔係炒股嘅，冇日日留意股價。」

被告麥紹棠上庭作供，稱他由1994年至今一直擔任中建富通的主席，過去曾以透過中建富通持有中建置地多數股份，2021年沽清股份後，中建置地易手及改名為GBA集團。原告一方指出，麥從一開始已經知道新興鑄管收購中建置地是不會成事，但仍誘使吳健南買入股份。麥稱不同意，指公司得知會被收購後特意調查新興鑄管，發現對方不但有央企背景，更為世界前500強企業。原告一方遂質疑，既然新興鑄管實力雄厚，為何麥仍要沽出股份，麥稱他早於收購項目之前已有意出售股份。

麥又指，2016年他與吳首次會面時，雙方閒談各自在內地投資工廠的經歷，麥亦「輕描淡寫」分享中建置地發公告披露將被收購一事，但沒有詳述內情，因為他作為資深公司主席，「唔會披露未成事嘅交易」。至第三次會面，麥才從旁人得悉吳買入多於5%中建置地股份，成為主要股東。麥亦否認他後來與吳討論如何賠償對方損失，反指吳「有誠意咁請我食翅」，由於雙方氣氛良好，故麥作為日本威士忌收藏家，亦主動分享一支30年威士忌。

原告一方質疑，麥知道披露新興鑄管與中建置地就注資收購簽下備忘錄會推高股價，麥稱股價由市場決定，何況中建置地就被收購發公告時，已提醒公眾小心股價波動。原告一方問麥是否知道「拉高出貨(Pump and Dump)」股壇術語，麥稱「我唔知，我唔係做股票嘅」；麥稱他從沒聽過吳聲稱「穩賺」的承諾，原告一方指當年中建置地股價游走於0.008元，吳被誘使才以高價0.035買入股份，麥稱他不是從事「炒股」，沒有時刻留意股價。

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