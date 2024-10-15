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嘉諾撒聖瑪利書院廁所藏攝錄機　涉事男教師已被停職及禁足校園 (14:55)

位於尖沙嘴的傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院上周一（7日）發現校內建築物「聖瑪大肋納樓」的洗手間內藏有一枚隱蔽攝錄機。據了解，一名男教師涉嫌「窺淫」被捕，他自上周三（9日）起停職並禁足校園。該校回覆本報查詢稱，事件已交警方調查，不宜再作回應，以免影響調查。本報正向教育局及警務處查詢，尚待回覆。

嘉諾撒聖瑪利書院今（15日）於學校網頁上載新聞稿，稱已報警並將該隱蔽攝錄機交警方調查，亦已通報教育局及法團校董會，並於上周三（9日）將涉事職員停職，禁止他踏足校園、直接或間接聯絡任何學生或其他職員。

該校表示，高度關注全校師生安全，事發當天已檢查校舍，尤其是洗手間及更衣室；校方亦已啟動「危機處理機制」，由教育心理學家、學校社工及教師為有需要學生提供情緒支援，釋除學生疑慮及紓緩他們的不安情緒。該校續指，已提醒家長近期多留意女情緒，並與學校保持聯絡；又呼籲傳媒堅守新聞從業員原則，保護涉事者的私隱，盡量避免報道對受害人造成二次傷害。

據了解，該校清潔工上周一（7日）到上述女洗手間打掃時，發現廁門暗角位置藏有一枚隱藏攝錄機，始揭發事件；校方檢查後，發現攝錄機拍攝到兩名學生的私密部位，遂於當天下午報警。校方消息指，被捕男教師在校內任教科技有關科目。

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