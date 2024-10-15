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「馬拉松」禮品卡未列有效期限　「Lululemon」稱可退餘額但實測被拒　消委會促列明詳情 (13:53)

每逢節日送禮，不少港人會購買電子禮品卡（e-Gift Card）向親友表達心意。消委會檢視市面上10間零售商的電子禮品卡，發現各款禮品卡在購買、使用方式、退款等多項使用條款上均有差異，當中4間商戶電子禮品卡的有效限期約只有1年，「Catalog 及馬拉松Marathon Sports」未有於禮品卡或電郵通知中列出有效期限。另外，消委會發現「Lululemon」的禮品卡條款中設退還現金機制，惟消委會職員實試時被拒，顯示條款與實際做法有別，易引起消費糾紛。

消委會早前按搜尋引擎中的網站排名，選取10間於本港發售電子禮品卡的零售商作調查對象，其中6間屬「時裝及運動服飾」，其餘4間為「家居用品、玩具及配件」，提供的電子禮品卡面值由每張最低50元至最高1.1萬元。消委會職員其後於本年8月至9月期間以消費者身分，實試購買及使用測試商戶的電子禮品卡，再對照及整合從網站、使用條款及客戶服務等處所得服務資料。

就電子禮品卡使用期限，10間商戶中有4間為約1年，包括「Catalog 及馬拉松Marathon Sports」、「Francfranc」、「Homeless」及「玩具“反”斗城」，而「Catalog 及馬拉松Marathon Sports」更未有於禮品卡或電郵通知中列出有效期限。

調查另發現，10間商戶在電子禮品卡的購買、使用方式、遺失及退款等多項使用條款上均有差異，其中「Patagonia」寄出的電子禮品卡及相關電郵中均無提及購買人姓名及信息，令收件人難以得知禮品卡由誰送贈；倘若禮品卡因早前輸入錯誤電郵地址而無法送遞，有9間零售商表示可跟進處理，惟「Casetify」在條款註明不會對此負責；另外，「Catalog 及馬拉松Marathon Sports」、「Patagonia」、「Francfranc」及「Homeless」的禮品卡僅限於網店使用。

消委會職員另發現，「Lululemon」禮品卡條款訂明，假若卡內餘額少於10美元（約78元港元）或按法律要求，有關金額可現金退還，惟消委會派人實地測試，嘗試到門市兌現20港元禮品卡餘額時，有關店員與及後的客服回覆均不清楚或拒絕退款要求，顯示條款與實際做法有別，易引起消費糾紛。

消委會表示，禮品卡屬預繳式消費，建議持卡人盡快使用避免囤積，另提醒出售禮品卡的商戶，在出售電子禮品卡時有責任闡明其使用條款與服務詳情，應確保資料準確及一致，方便持卡人了解其使用方法，並避免消費糾紛。

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