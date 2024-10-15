消委會揭多款超市貨品容量縮水變相加價　促超市列明貨品每單位售價 (12:28)

消委會從該會數據庫「網上價格一覽通」擷取由2021年1月至2024年7月在超級市場網站顯示在容量或重量有改動的貨品。調查涵蓋商品原有及現有的容量或重量的變動、建議零售價有否變動及變動的原因等，涉共62件貨品，包括43件食品、17件日用品及2件寵物用品。

調查發現，62件貨品中，逾9成（58件）貨品有減量，減幅由 1.3%至30%不等，當中25件減少10%或以上。其中減幅最大為「家樂氏香甜玉米片」，重量由250克減至175克，減幅達30%；其次為「三花牌10條裝熱狗腸（純豬肉腸）」，由250克減至200克，減幅20%。排行第三為「美國雅兒高效除紋按摩膏」，由156克減至125克，減幅19.9%。另有3款貨品，包括兩款「奧利奧夾心曲奇」及「喜躍乾貓糧」在不足3年內更「減磅」2次，累積減幅由6.1%至16.7%不等。

價格升幅方面，消委會根據廠商提供的建議零售價計算出貨品的每單位建議零售價，若以每10克／毫升／片貨品計算，39件獲廠商提供建議零售價的貨品中，有16件的每單位售價錄得 10%或以上的實質升幅，當中以糖果、餅乾及零食以及個人護理用品為主。其中「麥維他Club朱古力夾心橙餅」升幅最高，其重量由 176 克減至 154 克，而建議零售價亦由33.5元增至37元，即每10克的售價較其重量變動前上升26.2%。

消委會亦根據「網上價格一覽通」過往數據，比較60件貨品於指定時段的每單位售價，發現8成半（51件）貨品的每單位平均價在容量或重量變動後1個月都會加價，升幅介乎0.5%至103.6%。當中「美國雅兒高效除紋按摩膏」每10克的平均價格變動最大，由每10克6.99元升至14.24元，升幅達103.6%。

消委會呼籲零售商參考外國超市做法，在貨架上列明每件貨品的每單位售價，在店舖當眼處及網站內展示通知有關改動，以便消費者判斷哪款貨品較為划算。