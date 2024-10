17款護膚品稱有維他命C　消委會揭「MISSHA」樣本未能驗出 (11:11)

17款樣本主要購自百貨公司、零售店及美容用品專門店,價格由101元至1580元不等,即每毫升或每克售價則介乎$3.4至$52.7,相差逾14倍。測試結果發現售價最高與最低的樣本均獲最高5星總評分,分別為售1580元的法國「SkinCeuticals」產品,以及售101元的加拿大「Ordinary」產品。

是次測試檢測各樣本的抗壞血酸(ascorbic acid)含量,即維他命C濃度;至於其他維他命C衍生物(vitamin C derivatives)的含量則並非是次測試範圍。參考海外研究報告,維他命 C 濃度介乎10%至20%的護膚品,可增加其穩定性及皮膚穿透力,,屬理想範圍。其中 5 款樣本檢出的維他命 C 濃度則屬此範圍,包括「SkinCeuticals」、「DERMALAB」、「Dr. DENNIS GROSS」、「Laneige」及「Dermacept」。

至於香料成分,所有樣本均未檢出歐盟禁用香料致敏物質,惟7 款樣本合共檢出 7 種歐盟限用的香料致敏物質,其含量均超過歐盟標示上限(0.001%),惟6個樣本均未在包裝上標示所有相關成分。其中在香料部分獲3分的「Dermacept」被驗出「芳樟醇」等三種致敏香料。消委會指,若對該等物質過敏或患濕疹人士因不知情而過量接觸相關產品內的致敏物質,有機會導致不同皮膚症狀,如過敏性接觸性皮炎及出現紅疹等。

由於過酸或過鹼的產品均有機會刺激皮膚,根據歐盟標準,酸鹼值2或以下或11.5或以上的物質被定義為腐蝕性。17款樣本酸鹼值由2.7至6.4不等,屬酸性或偏酸性,未有樣本的酸鹼值低於2。研究報告亦指,酸鹼值約3.5或以下的產品可增加抗壞血酸的穩定性及產品油溶性,令其更易被皮膚吸收,其中10樣本酸鹼值在3.5或以下,包括「Target Pro by watsons」、「The Ordinary」、「ASDceuticals」等。

消委會認為維他命C有關產品的資訊透明度不足,其中1款「MISSHA」樣本沒有標示任何有效期資料,另有6款樣本未有以中文或英文標示詳細成分列表。另由於較高濃度的維他命C亦可能會引致過敏反應,產品亦應附有警告字句,然而有3款樣本未有在包裝上註明。消委會促請各廠商積極完善產品包裝標籤,保障消費者健康。