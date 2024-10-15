李家超稱CEPA服貿第二份修訂助吸海外企業旅客來港　與內地合作將踏「另一黃金時期」 (10:37)

新安排也擴展經香港入境內地的外國旅行團144小時免簽政策，由現時只限珠三角及汕頭擴至廣東全省，有利發展香港及大灣區旅行團。另亦取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制，取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制。同時協議亦落實取消香港金融機構向內地保險公司投資入股時最近一年年末總資產不少於20億美元的要求。李家超相信，相關措施有助容許更多香港的金融機構進入內地的保險市場，方便香港企業在內地投資和發展，吸引世界各地企業和人才 落戶香港 經香港進入內地市場；亦有助香港旅遊業界開拓一程多站旅遊產品，吸引海外遊客來港。

李家超指，修訂協議由國家商務部牽頭及港澳辦支持，加上近30個內地部委和單位參與，經長時間努力達成，支持香港的服務業發展。他感謝中央政府、商務部、各部委和單位和港澳辦大力支持，並積極考慮特區政府對進一步擴大內地對香港服務貿易開放的建議和意見，形容協議開創內地和香港更緊密合作的「另一個黃金時期」。新修訂協議將於明年三月一日實施，他指政府各政策局和部門會加強解說和推廣。