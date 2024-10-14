油麻地三級火無人傷　消防指涉10個貨櫃有倒塌風險　主要燒回收物料 (23:47)

消防處消防區長（九龍南）賴家恒晚上近11時見記者，指消防處於傍晚5時06分收到報告，指油麻地海輝道一個公眾貨物裝卸區發生火警，消防員5分鐘後到場，為避免火勢波及鄰近躉船，消防處於6時、即到場49分鐘後將火警升為三級。火勢於晚上8時03分受包圍，滅火行動仍在進行。火警中暫未接獲受傷報告。

賴指，火場位於一個露天貨物裝卸區，面積約20米乘以20米。消防處正動用194個消防及救護人員、6條喉、6隊煙帽隊、1座水塔及2座滅火輪水炮灌救，並調派40輛消防車及6輛救護車在場戒備。現場2架無人機分別負責高空照明及高空勘察尋找火源。賴說火場貨櫃有倒塌風險，目前動用1部滅火機械人，可以安全地接近火場位置灌救。

賴指，由於現場要用超過3個水源取水，最遠的街井離火場超過400米，因此開喉方面有一定困難。另外，為取得更多穩定水源，消防調動消防船到附近，直接抽用海水救火。消防發現火場涉及約10個貨櫃，最高達3層高，經初步評估，這些貨櫃有倒塌風險，亦為滅火工作帶來額外困難。目前消防會集中將貨櫃降溫，在安全情况下會逐一打開貨櫃入內救火。

消防根據調查及與火場負責人了解，發現火場涉及貨櫃，起火空地有回收物料，包括金屬、木材、塑膠製品。消防暫無發現涉及危險品。火警成因有待滅火行動完成後再調查。賴說升為三級火有需要，因為火場接近躉船，有波及風險，所以在短時間內將火警升為三級，希望爭取更多資源，盡快將火救熄。賴說至今沒有收到居民求助，而消防處在火警初期已經發出火警特別通知，提醒市民關窗。