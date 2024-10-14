房協祖堯邨雋悦「優質物業設施管理」獲最高殊榮大獎 陳欽勉：肯定房協優質管理表現 (21:23)

房協行政總裁陳欽勉表示，房協一直以「優質為尚」及「以人為本」理念服務所管理物業的逾11萬名居民。房協非常榮幸雋悦及祖堯邨同時獲得物業管理業界兩個大獎，肯定房協優質管理的表現，亦印證不論是公共房屋還是非資助的長者住屋，房協均關顧不同居民的福祉和需要，以貼心服務為居民增添幸福感和歸屬感。

獲頒「年度主題大獎」的雋悦2015年落成，是全港首個專為長者而設的優質非資助住屋項目，為負擔能力較佳的長者提供長者友善的住宅單位和照顧身心健康需求的服務及配套設施，包括設有先進的居家支援系統監測住戶安全及健康狀況、家居維修、室內恆溫泳池、社工支援，以及保健和照護服務。房協並與不同團體合作，為雋悦住戶提供多元化的活動，讓住戶享受躍動精彩的銀齡生活。

祖堯邨於七十年代落成，為全港首個設有游泳池的公共屋邨，邨內設有「松齡舍」為長者提供獨立居住式房屋。祖堯邨早年已先聲奪人，憑著優美的環境設計奪得建築設計獎項。2022年，房協開展為期兩年的「心靈友善屋邨@祖堯邨」計劃，積極協調多元化的社區資源，鼓勵居民透過藝術減壓，提升居民的身心靈健康。跨專業團隊「房協友里」同時支援邨內有需要的居民，鼓勵他們參與邨內不同的團體活動，增強鄰里之間的連繫。

兩年一度的「優質物業設施管理大獎」由香港測量師學會—物業設施管理組以及香港物業管理公司協會合辦，旨在表揚能提升住戶體驗和福祉的優秀物業管理。該獎該獎項的評審由不同的行業領袖組成，評審須進行實地考察再進行決賽評審。