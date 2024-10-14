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涉虛報三跑監督記錄　機管局前工程師被裁13項罪不成立　官批屋宇署只關注「交差」 (19:53)

一名機管局前高級項目工程師，涉嫌在地盤監督紀錄虛報曾為「三跑道系統項目」檢查土壤樣本及進行現場測試等，因而被控13項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件」罪，案件今（14日）在西九龍裁判法院裁決。裁判官指，被告發現涉案紀錄欠準確後，已即時尋求上司求助，反問若被告存心欺騙，為何會在事發後「自揭肚皮」？裁判官又指，曾突擊檢查被告的屋宇署結構工程師證供不可靠亦不可信，終裁定被告全部罪脫。

被告張樂安（案發時40歲）否認於2020年11月11日、12月3日及21日或約於上述日子，使用13份載有虛假、錯誤或欠妥陳述的表格，聲稱在同年9月至12月其間，如表格所述地執行特定任務，即檢查抽取土壤樣本及現場測試，明知意圖用以誤導機管局或艾奕康顧問有限公司。他早前供稱是因「無心之失」出錯，自言是在匆忙的情況下填寫紀錄。

裁判官彭亮廷裁決時指，控方早前以影印本及照片方式，將涉案地盤監督紀錄呈堂，惟曾突擊檢查被告的屋宇署結構工程師吳景雄，卻無法解釋透過不同方式呈遞該些紀錄的原因。彭官裁定控方無法證明有關紀錄是吳於突擊檢查時被告時收取，又批評屋宇署只著眼被告有否交齊監督紀錄以「交差」，不關注工程進度。

另外，彭官表示，被告是受機管局上司指派，兼任涉案項目顧問艾奕康顧問公司的職務，反問被告在機管局辦公室上班、覆電郵及和上司開會時，如何到工地進行實時監督？認為控方主張被告須全天候監督涉案工程的主張屬錯誤。

彭官亦坦言，視興建三跑為「大事」的機管局，是出於不想三跑工程延誤，而跟艾奕康有「不能宣之於口的默契」，讓被告兼任艾奕康的職位，斥艾奕康「根本在佔被告的便宜」，終裁定被告全部罪名不成立。

 

相關字詞﹕編輯推介 三跑；機管局；法庭

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