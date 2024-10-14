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尚晉坊設保長樓長助過渡屋管理 何永賢讚建構緊密而和諧鄰理關係 (18:24)

房屋局長何永賢今日(14日)在facebook專頁發文，分享早前和3位立法會議員探訪由空置學校改而成過渡房屋項目「尚晉坊」，她提及項目營運機構香港仔坊會設立「樓長」「保長」等制度，稱讚可建構緊密而和諧的鄰理關係。

何永賢表示，過渡房屋、簡約公屋的其中一項舉措，就是善用空置校舍，改裝成適切居所，讓有需要的基層市民入住，及早改善生活。她和一直支持有關舉措的立法會議員林健鋒、盧偉國 和陸瀚民一起到赤柱茶餐廳吃個早餐，支持本地餐飲業，隨後就到附近參觀「尚晉坊」。

她提到該校舍由於地勢及地盤大小所限而空置多年，營運機構香港仔坊會花了不少心思，將校舍改建成40個單位，同時保留了當年赤柱小學的不少特色，例如在牆身特意留下赤柱小學的印記，保留學校的大門、黑板等等。由於課室一般採光好、樓底較高，改裝後的單位也能承襲這些優點，讓居民有個愜意的生活空間。

何又指由於40個單位的住戶，聘請管理公司不划算，香港仔坊會設立「樓長」「保長」等制度，以居民的力量輔助項目的營運，「樓長」會支援幫助解決住戶間的不同日常狀況，讓居民之間形成緊密而強烈的聯繫；「保長」主力照顧項目內的環境，見到哪裏有雜草、積水，居民都會自發處理。

她表示這種緊密而和諧的鄰理關係，即使在部分住戶已搬上公屋後，他們仍不時回來參與活動，擴展成溫暖的社區關係。

何說，一行人探訪了兩戶住戶，從其口中聽到搬入項目後生活得以大大改善，孩子都變得更快樂、更有自信。他們還常常舉辦市集、體育活動，居民也會種植一些可食用的植物，當日一行人也試飲了薄荷茶。

她強調上述事例證明，搬入過渡房屋或將來簡約公屋，不只是生活環境的改善，也是在各方支援下更融入社區，對整個社會更有歸屬感。她指在友愛、互助的環境下成長的小朋友，一定比繼續困在市區劏房的要快樂得多，孩子長大以後也一定會十分感謝父母今天所做的這個好決定。

相關字詞﹕房屋局；過渡房屋；何永賢

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