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中大研發「希望肌」助腦癱病童練走路 (17:42)

中大今（14日）起在圖書館內設展，出示33項將人工智能（AI）技術應用在生活的科研成果，有份參展的中大生物醫學工程學系教授湯啟宇介紹其研發的穿戴式「希望肌」裝置，稱可輔助不良於行的兒童練習走路。同場的中大校長段崇智亦試用裝置。

湯啟宇與團隊展示「穿戴式柔性復康機械人：樂希復康手、希望肌、膝關節機械人」。湯說，患腦麻痺的兒童步履不穩，為幫助他們學習走路，在醫生轉介下，團隊安排5名介乎2至7歲病童，在兩至三個月接受20堂訓練，每堂約一小時，結果發現他們可行走的時間變長並改善，「有小朋友由站不起，變為可站起來，又有小朋友本身只行到3步，現在可以行長一點（距離）」。

展覽亦展出中大賽馬會「智」為未來計劃的研究成果，團隊介紹，計劃讓初中生使用教學套件，跨越編程等技術障礙，以「智能車」項目為例，用家可舉起不同款的紙牌，鏡頭偵測後，可控制車子走動方向。

校長段崇智致辭時提到，中大去年在《美國新聞與世界報道》（U.S. News and World Report）雜誌的人工智能學科排名中，位列全球第3，僅次於美國麻省理工學院（MIT）等知名學府，形容中大聞名於世（we are known throughout the world），又說中大會繼續盡其所能。

段提到，中大信息工程學系教授湯曉鷗去年底逝世，稱湯的貢獻不只塑造香港的AI（人工智能）發展方向，更促使中大的AI發展走在世界前沿，提到今次展覽亦展出部分商湯科技的研發項目，作為紀念。

今次的「人工智能促進發展：香港中文大學創新之旅」展覽，由中大工程學院與圖書館合辦，展期今日起，直至下月17日。

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