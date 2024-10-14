中鐵建前董事涉詐騙銀行批7500萬信用證款項　控方指被告虛構貿易協議 (17:02)

控方開案陳辭指，中鐵國際貿易（香港）有限公司是中國鐵建（香港）有限公司的全資附屬公司，前者的業務主要是為中國鐵建及其有份參與的工程聯營公司採購並提供有關鐵路建築材料。被告鄭重（起訴時65歲）2005年起獲委任為中國鐵建及中鐵貿易的董事，至2017年10月為止。在2016年6月1日至2017年3月16日案發時段，被告與王曉彬同為兩間公司的副總經理。

2016年11月，星展銀行向中國鐵建批出上限為1.7億美元的信用證貸款額，翌月被告、王曉彬、下屬陳劍、成達建築工程有限公司股東兼董事劉聰海等人開會，就3個港鐵工程訂立的3份貿易協議條款磋商。會後陳劍告知王，3份貿易協議實際為借貸協議，並提醒中鐵作為國企公司不可參與融資借貸，有關協議不能通過內部審計。王提議將舊訂單換成新訂單，文件會顯示中鐵從貨物價錢差額上獲利，以隱瞞內部審計，被告吩咐陳按王的提議照辦。

同年12月，中鐵貿易與成達簽訂3份有關採購設備和材料的貿易協議。翌月成達通知中鐵貿易指景泰是3份貿易協議的指定供應商，並要求中鐵以信用證方式向景泰付款，被告代表中鐵簽署，惟景泰根本不是3個港鐵工程的物料供應商。星展及後審批景泰提供的文件和申請書，並分批批出約7500萬元款項。