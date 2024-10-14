明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

聘大學畢業生利用Deepfake誘墮網上情緣及投資騙局　本地詐騙集團27人被捕涉逾3.6億騙款 (17:10)

電影《我談的那場戀愛》講述詐騙集團成員誘導「愛人」墮入投資陷阱。警方在現實中亦破獲類似詐騙集團，在紅磡一個面積約4000呎的辦公室發現一個跨境詐騙中心，以「串謀詐騙」及「管有攻擊性武器」罪拘捕21男6女，他們年齡介乎21至34歲。調查顯示詐騙集團運作約一年，並招募本地大學主修數碼媒體的畢業生，利用「深偽技術」詐騙，令事主墮入網上情緣及投資騙案，受害人來自印度、新加坡及馬來西亞等地，警方相信涉及的總損失金額超過3.6億元。

新界南總區刑事總部高級警司方志堅表示，集團招募本地大學主修數碼媒體的畢業生，作為詐騙集團科技專員，同時夥同海外的詐騙分子及電腦專才，設計虛假加密貨幣投資平台行騙。集團先透過社交平台接觸事主，向他們傳送透過人工智能科技產生的相片，塑造吸引人設，發展成情侶關係，又利用深偽技術視像通訊。當事主「墮入愛河」後，再以加密貨幣投資作為幌子，誘騙對方參與大金額網上投資。其間，他們會展示偽造的獲利交易記錄，甚至與事主談及未來，製造幸福假象，當事主無法提取利潤時，始知被騙。案中大部分被捕人為男性，他們在視像對話期間，會利用「深偽技術」打扮成外形、打扮、言談都非常吸引的女子，令事主深信不疑。

設「業績龍虎榜」

警方形容集團由有三合會背景的骨幹成員操控，具規模、組織性，分工明確，業務涉及訓練、詐騙、技術支援及會計庶務。新界南總區刑事總部警司姚永勤指，訓練部的人員會經網上平台招攬文員或者打字員。這些求職者擁有高學歷背景，當中六人為本地大學畢業生，他們在獲聘後便會被告知詐騙集團的真正業務，惟被騙案四成佣金吸引，甘願成為詐騙集團的一份子。另外，集團會向員工提供一系列的資源及培訓，包括訓練手冊。手冊提供指引方便他們打造自我形象，繼而與事主交流，投其所好，令事主放下戒心，並向他們介紹虛假的投資產品。集團為激勵員工上進心及增加歸屬感，會設置「業績龍虎榜」，榜首成員可獲現金獎勵。另外，集團會聘請電腦專才，協助團夥成員開設海外IP address，令事主誤以為騙徒所在國家、地點非常相近，增加詐騙可信性。

警方本月9日展開執法，拘捕27人，檢取大量電腦器材、逾百部手機、超過廿萬現金，以及疑屬集團骨幹的名貴手表。警方指集團位於紅磡工廈的詐騙中心無論門面、裝修都與一般辨公室無異，同放有文儀用品，電腦器材及通訊設備。據悉，檢獲Richard Mille手表約200萬元。警方呼籲，市民與網上對象可以要求對方做一些動作去辨別真偽，例如大幅度擰頭、用手指慢慢劃過面部等。

相關字詞﹕串謀詐騙 深偽技術 編輯推介 騙案 網上情緣

上 / 下一篇新聞