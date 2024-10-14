聘大學畢業生利用Deepfake誘墮網上情緣及投資騙局　本地詐騙集團27人被捕涉逾3.6億騙款 (17:10)

新界南總區刑事總部高級警司方志堅表示，集團招募本地大學主修數碼媒體的畢業生，作為詐騙集團科技專員，同時夥同海外的詐騙分子及電腦專才，設計虛假加密貨幣投資平台行騙。集團先透過社交平台接觸事主，向他們傳送透過人工智能科技產生的相片，塑造吸引人設，發展成情侶關係，又利用深偽技術視像通訊。當事主「墮入愛河」後，再以加密貨幣投資作為幌子，誘騙對方參與大金額網上投資。其間，他們會展示偽造的獲利交易記錄，甚至與事主談及未來，製造幸福假象，當事主無法提取利潤時，始知被騙。案中大部分被捕人為男性，他們在視像對話期間，會利用「深偽技術」打扮成外形、打扮、言談都非常吸引的女子，令事主深信不疑。

設「業績龍虎榜」

警方形容集團由有三合會背景的骨幹成員操控，具規模、組織性，分工明確，業務涉及訓練、詐騙、技術支援及會計庶務。新界南總區刑事總部警司姚永勤指，訓練部的人員會經網上平台招攬文員或者打字員。這些求職者擁有高學歷背景，當中六人為本地大學畢業生，他們在獲聘後便會被告知詐騙集團的真正業務，惟被騙案四成佣金吸引，甘願成為詐騙集團的一份子。另外，集團會向員工提供一系列的資源及培訓，包括訓練手冊。手冊提供指引方便他們打造自我形象，繼而與事主交流，投其所好，令事主放下戒心，並向他們介紹虛假的投資產品。集團為激勵員工上進心及增加歸屬感，會設置「業績龍虎榜」，榜首成員可獲現金獎勵。另外，集團會聘請電腦專才，協助團夥成員開設海外IP address，令事主誤以為騙徒所在國家、地點非常相近，增加詐騙可信性。

警方本月9日展開執法，拘捕27人，檢取大量電腦器材、逾百部手機、超過廿萬現金，以及疑屬集團骨幹的名貴手表。警方指集團位於紅磡工廈的詐騙中心無論門面、裝修都與一般辨公室無異，同放有文儀用品，電腦器材及通訊設備。據悉，檢獲Richard Mille手表約200萬元。警方呼籲，市民與網上對象可以要求對方做一些動作去辨別真偽，例如大幅度擰頭、用手指慢慢劃過面部等。