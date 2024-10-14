海洋公園料新生港產大熊貓可於農曆年見公眾　母親「盈盈」正「坐月」 (16:07)

現時大熊貓寶寶「家姐」體重已增至2.7公斤，「細佬」則為2.54公斤，並已於本月頭開眼，仍未有聽力。護理員指「家姐」較文靜溫柔，毛髮較凌亂，且黑眼圈尾端飛起似鳯眼；「細佬」毛色較深，黑眼圈較圓潤。

現時兩隻大熊貓寶寶均由飼養員輪流24小時照顧及監察，海洋公園動物部助理館長胡綺琪指，兩隻熊貓會輪流由盈盈及海洋公園動物護理員照顧，隨著新生熊貓漸長，輪流照顧周期由起初3至4日輪換一次，加長至7至10日。人工育幼時的主要育嬰室設備就由一開始使用大熊貓初乳儲備餵飼，後來會逐少加入幼犬或嬰兒的奶粉，現時新生熊貓每天進食三餐，每次相隔8小時。

至於盈盈生產後曾食慾不振，海洋公園指正協助盈盈「坐月」，其食量已回至以往的七至八成，能恢復常規活動。胡綺琪指盈盈挑吃，不愛吃蜂蜜，故團隊會為其準備電解水及蘋果水。中國大熊貓保護研究中心（熊貓中心）專家董禮稱，盈盈在生產前是「很有個性的熊貓」，被飼養員「像公主般被對待」，但生產後性格變了，「母性很強，照顧寶寶時注意力很集中」，形容盈盈是「非常偉大的母親」。

另外，香港動植物公園昨有8隻動物死亡，祝效忠指，在香港的動物保護團隊都相互認識，有需要時海洋公園會提供協助，但仍有待動物解剖以進一步了解事件原因。