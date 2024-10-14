「茅山道士」被控殺智障女　法官開始引導陪審團 (15:10)

首被告張子材（現54歲）被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），次被告兼事主母親吳馬如賡（現57歲）被控協助和教唆張非禮事主。

對於辯方提出事主可能曾經自行飲酒，房內的袋子亦可能遭事主寫上「I am possessed by demon（我被惡魔附身）」字句，法官引導指上述說法沒有證據證明，純屬猜測，例如該袋子不知何時放在房內。另外，兩名被告沒有刑事定罪紀錄，二人選擇不作供，法官重申舉證責任在於控方，提醒陪審團需依照審訊的證據，作出無可抗拒的推論。

針對謀殺罪，法官指陪審團可考慮事主血跡，張子材在錄影會面表示發現事主呼吸微弱但沒帶她求醫等證據，來判斷張是否有意圖對事主造成嚴重身體傷害。法官續指，如果張無意圖導致事主受重傷，陪審團需考慮張是否令事主置身危險情况，並違反照顧責任，構成「嚴重疏忽誤殺」。

法官總結證供時提及，張子材承認在事發前一年為事主驅邪，於案發前半年間多次襲擊事主，施襲的雨傘被打到破爛，事主頭部被撞傷致「適量嘅血出現」，張亦強行灌事主飲酒。法官指，案發時事主身穿成人尿片，但屋內廁所有上鎖；而且張稱懷疑過事主「偷水飲」，陪審團或要考慮是否意味事主須要獲批准才能飲水。