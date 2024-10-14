民建聯倡高才通續簽考慮海外收入及設專才匯款渠道　建議邀諾獎得主來港 (13:14)

民建聯就本港人才政策提出12點建議，包括優化人才續簽安排，以創科產業作為試點，處理續簽時同時考慮申請人的海外收入。全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼認為，本港創科產業將與大灣區協同發展，認為應在考慮人才對本港和產業的前提上，提供合理彈性。該黨亦提出在申請續簽期內，為高才子女提供留學簽證緩衝期，為期1年。李慧琼表示，若高才申請續簽時需時上訴、確認資料等，應確保其子女能在處理期間繼續讀書，不會因為父母續簽申請受影響，同時彰顯本港對人才的友善態度。

對於來港人才反映資金來往困難，李慧琼表示現時港人到內地買樓已有正式匯款途徑，認為第一步可以因應內地專才生活需要如租樓、創業等，按指定用途或設限額開通匯款渠道，她謂有信心落實措施，但要循序漸進「一步一步傾」。

政府正進行新一輪人力資源推算，民建聯立法會議員顏汶羽促請政府按結果制訂「未來人才需求清單」，讓有意來港的海外人才知道，哪些工種較易求職、自身技能是否配合。他期望清單協助政府部門制訂相關政策，並按人才短缺領域放寬「高才通」指定院校名單。他建議，政府應「主動出擊」邀請國際高端人才來港，針對有需要範疇，接觸諾貝爾獎得主、內地院校院士、各行業領軍人物等。

成立「人才高地」辦公室作交流平台

民建聯今日同時宣布成立「人才高地」辦公室，作為來港人才交流平台，並會接觸專才團體，加強與中央、特區政府就人才政策溝通。副秘書長葉文斌透露，將在該黨炮台山總部所在商廈另租辦公室作為服務中心，初步計劃聘請約10名員工，料下月開幕，期望透過講座等活動，助高才打破「同溫層」。被問到設立辦公室是否因應現時個別團體主導高才工作，葉強調是回應三中全會決定，但承認民建聯以往針對高才的工作較少，期望加強，「各有各做，希望大家愈做愈好」。