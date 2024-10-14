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部分曾參與共創明「Teen」基層青年對短期脫貧無信心　團體倡政府設戶口共同為兒童儲蓄 (12:40)

政府2022年起推行「共創明『Teen』」計劃，冀推動基層青年向上流動，協助年輕人擺脫跨代貧窮。關注學童發展權利聯席今（14日）發布「年青人對社會向上流動的觀感」調查報告，結果發現近七成基層青年對短期內脫離貧窮信心薄弱。聯席指政府評估計劃績效指標時側重青年個人能力，未量度扶貧成效，建議政府將扶貧及向上流動納入評估指標，並設立「兒童發展戶口」，真正扶助青年脫貧。

聯席於今年8月中至9月以問卷調查，收集114位12至24歲青年人對向上流動的觀感，近七成受訪者家庭入息低於2萬元的水平，並有三成受訪者為共創明Teen計劃參加者。調查發現67.5%受訪青年對短期內脫離貧窮信心薄弱。在曾參加共創明Teen計劃的受訪青年中，超過五成(54.6%) 對短期脫貧未有太大信心。另外，過半（56.2%）受訪者認為個人人際網絡不能協助他們獲得社會地位較好的工作，近六成（58.7%）表示沒有充足資源掌握成年後職志發展。

在參加發展式活動方面，30.4%曾參加共創明Teen受訪者認為，能在大部份時間按喜好選擇參加不同類型發展活動，人數明顯較非計劃參與者高。聯席成員黃敏靈回應指，共創明Teen計劃在鼓勵青年參與發展式活動上確有成效，但學校及青年中心都能提供相關活動，又指計劃對象為中一至中四學生，但青年升上大專後仍需要支援，希望政府善用資源對青年扶貧作更長遠規劃。

聯席：共創明Teen計劃無評估扶貧及向上流動成效

針對共創明Teen績效指標，聯席表示，評估報告所涉及的八大指標如自信心、抗逆力等僅與青年個人能力相關，未評估計劃對青年的扶貧和向上流動成效。另一聯席成員周美芝明言「政策似乎對青年個人能力總會有成效，但相關能力是否能幫助青年超越家庭、社會環境的制肘（以向上流動），就似乎未看到效果」，建議政府將扶貧及向上流動納入評估指標。

聯席亦提及共創明Teen計劃期限只有一年，缺乏長遠儲蓄及累積資本目標，而且計劃名額嚴重不足，無法為青年提供足夠保障，故提議設立「兒童發展戶口」，由家庭及政府共同為18歲或以下兒童儲蓄，加上商界或第三方支持，讓兒童成年後有資金用於未來個人發展。

相關字詞﹕編輯推介 扶貧 共創明teen

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