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李浩然建議分三階段減烈酒稅　程卓端質疑「走回頭路」損健康 (12:04)

新一份施政報告周三出爐。有政黨及烈酒業界要求下調烈酒稅。立法會議員李浩然建議分三年分階段將烈酒稅率減至零，並逐次檢討減稅後的社會影響及經濟效果。香港控酒聯盟義務秘書程卓端表示，世衛清楚說明「加稅」是限制飲酒人數的重要手段，認為從公共衛生角度，下調烈酒稅是在「走回頭路」，建議政府建立相關醫療數據庫，檢視酒精引致的社會成本。

李浩然今（14日）早接受港台節目《千禧年代》訪問，指酒稅只佔政府收入的0.156％，即約7億元，故主張下調稅項以發展烈酒交易新產業。回應下調烈酒稅後的公共衛生風險，他指自2008年減紅酒稅後，錄得紅酒銷售增長主要在於貿易相關，包括減稅一年後，相關從業公司、從業人員及總收入均有上升。但他認為有關酒精引致公共衛生問題的討論「健康」，建議政府下調稅項同時設法照顧酗酒人士，例如設立熱線電話。

香港控酒聯盟義務秘書程卓端則反對下調烈酒稅，她指因酒精非必需品，下調稅項會令市民多購買烈酒。她表示，七種癌症與酒精有關，亦會引致心臟病、高血壓、成癮、昏醉等，對個人及家庭均造成負面影響。

政府於本年7月曾影響回覆立會質詢，指雖然「人均飲酒量」由2005年的2.53升上升至2017年的2.87 升，但由2019年至2022年期間「人均飲酒量」呈下降趨勢，2022年更錄得2.29升，低於2005年水平。程卓端指2019至2022年受社會事件及疫情影響，禁制令下市民無法到酒吧飲酒，或改網上訂酒，酒精銷售模式有改變，「不可斷章取義」。她又引述當局人口健康調查數字，指2020至2022年期間，15歲以上經常喝酒人士有50多萬、暴飲人士30多萬，會帶來相應社會成本。

程建議政府透過醫療系統收集數據，以便了解酒精引致的副作用，例如受酒精影響下損傷、打鬥後入急症室的人數、後來要接受治療所花費用、相關內科病如癌症及心血管疾病數據等，認為副作用及所花費公帑「無收集咪睇落係無」，促政府建立有關整全數據庫，並加強教育及管理營銷手法，減低飲酒的公共衛生風險。

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