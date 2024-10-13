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馬會舉辦「巴黎奧運中國香港隊賽馬日」　向運動員發放逾1700萬獎金 (16:01)

香港賽馬會今日（13日）於沙田馬場舉辦「2024巴黎奧運中國香港隊賽馬日」，並舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，向於巴黎奧運取得獎牌及排第4至8名的運動員，發放共逾1700萬獎金。劍擊金牌得主張家朗、江旻憓，摘下兩面游泳銅牌的何詩蓓等多名運動員出席。

賽馬日會舉行共10場賽事，當中重點賽事包括第三場的「2024巴黎奧運中國香港隊盃」及第七場的「沙田錦標」，其餘賽事亦以港隊運動員在巴黎奧運會參與的奧運項目命名，包括游泳、羽毛球、柔道、單車等。

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政務司長陳國基致辭時說，相信大家對香港運動員在巴黎奧運中的每個精彩時刻，仍然歷歷在目。他表示，政府一直積極投放資源，支持香港體育發展，其中2024至25年度，向體院撥款達9.4億元，較5年前增加超過4成，充分展現政府推動香港體育發展的決心。他亦感謝香港賽馬會大力支持本地體育發展。

陳國基表示，今次港隊在巴黎奧運的成功，有賴運動員、教練團隊和體育界的共同努力，以及社會各界的支持，政府會繼續聯同港協暨奧委會、體院等全力支持香港的體育發展，讓運動員能夠發揮潛能、盡展所長，在國際體壇中創佳績。

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