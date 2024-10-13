候任澳門特首岑浩輝無提及賭業規管　稱政府應主動改善營商環境　 (15:24)

至於如何解決中小微企營商困難，岑稱將透過商界和社團與中小微企聯繫，探討如何改善營商環境，並會鼓勵他們改變營商思維、方式和理念，例如開拓互聯網推廣等，面對新冠疫後轉變帶來的衝擊，包括內地遊客消費和旅遊模式改變，以及澳門市民北上消費。他預期中小微企問題是長期趨勢，政府將充分研究和考慮政策，尋求健康、長遠、有序的發展路徑和政策方向。

岑浩輝稱，籌組新班子後將分析和研究收集的意見，包括是否可行、能否改善社會問題及滿足期望，又說競選過程中深刻體會須與社會各界多研究和商量，「澳門事商量就辦，大家一齊就辦」。他說未來將改善決策方式，設立機制定期創立渠道與市民聯繫溝通，並會有調研過程，商討澳門發展過程遇上的問題，以及推進政府管制過程中可能會實踐的政策和措施。

被問如何加強與香港合作，岑浩輝說港澳兩地緊密關係「打都打唔甩」，回歸後不論是經貿、人員、金融、稅收和法律等互相配合和支持。他說香港利用獨特優勢和地位，包括國家賦予國際金融、航運和貿易中心的地位，澳門則透過一帶一路與東南亞國家聯繫、推動中葡合作，各自發揮優勢，並融入國家發展大局。

澳門中聯辦及港澳祝賀岑浩輝當選

澳門中聯辦熱烈祝賀岑浩輝高票當選，指是次選舉是按照今年1月1日生效的新修訂《行政長官選舉法》舉行的首場重要選舉，顯示「愛國者治澳」原則得到有效落實，具標志性意義，又指澳門政府及行政長官選舉委員會依法高效組織選舉工行，候選人依法開展選舉活動，委員會委員、澳門各界人士及市民依法行使民主權利，認為選舉圓滿舉行生動體現了「一國兩制，澳人治澳」的高度自治方針，表示澳門中聯辦會一如既往履行中央政府賦予的職責，全力支持行政長官及特區政府依法施政。

港澳辦亦祝賀岑浩輝當選，表示從澳門媒體報道及市民意見可見，澳門社會對岑的認同及支持主要集中在六個方面，包括他愛國愛澳及堅守國安，在回歸後曾任終審法院院長近25年，為「一國兩制」方針及澳門基本法準確實施，並堅持維護國家主權、安全、發展利益，堅決打擊反中亂澳勢力等。港澳辦又指，岑在政綱宣講及答問大會和公聽會上，與市民圍繞解決中小企業發展困境、推進舊樓改造、紓緩醫療矛盾、鼓勵生育等議題深入探討，認爲他一定會在未來施政中凸顯「民生本位」。