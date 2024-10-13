明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

楊德強：全運會籌備工作進展順利　下月率先舉行高爾夫球測試賽 (12:43)

由粵港澳三地聯合舉辦的全運會明年11月9日起舉行，香港承辦8個運動項目的賽事。全運會統籌辦主任楊德強於無綫節目《講清講楚》表示，目前籌備工作進展順利，會陸續安排住宿、交通等配套安排。他透露，將以下月舉行的香港高爾夫球公開賽，作為全運會的測試賽，內地高爾夫球協會人士將來港，視察賽事運作、配套、裁判等安排是否符合全運會要求，而其他測試賽則於年底至明年初舉行。

楊德強說，由於國家體育總局要求比賽場地與酒店之間車程不超過半小時，統籌辦過去一年已接觸不同酒店，找到不少合適的地方。被問到啟德隔離設施是否可用作運動員住宿，楊德強稱不適合，因運動員住宿需要有健身室、會議室等配套，對廚房亦有嚴格要求，強調不可以隨便安排住宿。 

對於公路單車及馬拉松或會成為跨境賽事，楊德強指出三地一直在探討不同方案，其中深圳一方已就馬拉松賽事擬備數條路線，惟仍要考慮關口安排，考慮對交通狀况的影響；公路單車賽事有望於港珠澳大橋舉行，但仍在探討貫通三地的不同路線方案，亦要考慮橋面風速及風向對運動員的影響、安全和救援及減低對大橋使用者影響等問題，希望盡快找到解決方法。 

楊德強：不應認為公務員一定不認識體育

上任僅約一年的前體育專員黃德森早前因個人理由提出終止合約，文體旅局首席助理秘書長（文化）蔡健斌調任為體育專員。作為首任體育專員，楊德強認為此崗位需要處理很多公共行政，如體育政策草擬、制訂詳細計劃及推行的工作，若有體育知識及背景，對政策或計劃構思階段一定有很大幫助，但專員同時需要具備公共行政管理經驗，「最理想係兩方面可以兼顧」。不過他亦指出， 不應因為公務員的身分，而排除對方一定不認識體育，或要求一定要由某個界別人士接手體育專員的職位，認為都是視乎工作需要。

楊德強亦重申，相信有體育背景人士加入政府不同部門，都對香港整體運動發展幫助，但強調體育界人士不一定要擔任特定職位，舉例指他們加入教育局，亦可協助提高體育在教育層面的地位。

相關字詞﹕編輯推介 全運會 楊德強 體育專員

上 / 下一篇新聞