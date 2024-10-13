楊德強：全運會籌備工作進展順利　下月率先舉行高爾夫球測試賽 (12:43)

楊德強說，由於國家體育總局要求比賽場地與酒店之間車程不超過半小時，統籌辦過去一年已接觸不同酒店，找到不少合適的地方。被問到啟德隔離設施是否可用作運動員住宿，楊德強稱不適合，因運動員住宿需要有健身室、會議室等配套，對廚房亦有嚴格要求，強調不可以隨便安排住宿。

對於公路單車及馬拉松或會成為跨境賽事，楊德強指出三地一直在探討不同方案，其中深圳一方已就馬拉松賽事擬備數條路線，惟仍要考慮關口安排，考慮對交通狀况的影響；公路單車賽事有望於港珠澳大橋舉行，但仍在探討貫通三地的不同路線方案，亦要考慮橋面風速及風向對運動員的影響、安全和救援及減低對大橋使用者影響等問題，希望盡快找到解決方法。

楊德強：不應認為公務員一定不認識體育

上任僅約一年的前體育專員黃德森早前因個人理由提出終止合約，文體旅局首席助理秘書長（文化）蔡健斌調任為體育專員。作為首任體育專員，楊德強認為此崗位需要處理很多公共行政，如體育政策草擬、制訂詳細計劃及推行的工作，若有體育知識及背景，對政策或計劃構思階段一定有很大幫助，但專員同時需要具備公共行政管理經驗，「最理想係兩方面可以兼顧」。不過他亦指出， 不應因為公務員的身分，而排除對方一定不認識體育，或要求一定要由某個界別人士接手體育專員的職位，認為都是視乎工作需要。

楊德強亦重申，相信有體育背景人士加入政府不同部門，都對香港整體運動發展幫助，但強調體育界人士不一定要擔任特定職位，舉例指他們加入教育局，亦可協助提高體育在教育層面的地位。