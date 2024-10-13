羅淑佩：居屋推售下料公屋單位收回數目持續處於高位 (11:44)

房屋署長羅淑佩今早（13日）在港台節目《舊日的足跡》表示，上個財政年度共透過「打濫」收回2800個公屋單位，而連同主動交回、違反租約等，合共收回15500個。她表示，「綠置居」如長沙灣麗玥苑的銷情佳，「居屋2024」所推出5個屋苑亦正接受申請，加上減息周期吸引市民置業，預計每年收回的公屋單位會繼續處於高位。

就打擊濫用公屋的工作，羅淑佩指，房署今年4月已要求約25.4萬公屋租戶申報入息和資產，收回超過99%申報表，其中45戶並未回覆或不上訴，署方已發出收樓通知書。就本地其他已申報的個案，署方會與土地註冊處對照，核實住戶是否有私人住宅物業。她表示，在署方發出收樓通知書後，假設上訴程序已完結，住戶有30日時限遷出單位。

打濫著重樓齡較新屋邨

羅淑佩又稱，署方發現有公屋單位「租上租」，逐透過「放蛇」等方式成功收回單位。另外有屋邨停車場被發現停泊名車，羅指署方調查將著重於在樓齡較新的屋邨，了解車主有否虛報資產或隱瞞。

至於若公屋戶有物業分佈於內地或海外，羅淑佩認為若業主如實申報指沒有，要追查有困難，故有賴有人舉報後有證據，「超碼講到邊個省邊個市有物業，我哋會上去問」，至今有14個個案，若資產總值超標即會收樓。