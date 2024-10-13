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澳門特首選舉　唯一候選人岑浩輝當選　岑浩輝：人生至高榮譽 (10:56)

澳門特首選舉今（13日）早10時舉行，唯一候選人岑浩輝以394票支持、4票空白票，當選為第六任澳門行政長官侯任人。現任特首賀一誠於2019年以392票、得票率98%當選。根據程序，總核算委員會須不遲於周二將選舉結果終審法院及管委會。

澳門終審法院前院長岑浩輝早前在400名選委中，取得386名選委提名，成為唯一候選人。特首選舉今早10時於中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體會議廳舉行，在400名選委中，398人到場投票。投票站設有32個劃票間和8個投票箱，各選委輪流投票，其後隨即點票、唱票、總核算及宣布選舉結果。選舉於上午約10時半完成投票程序。

岑浩輝說對當選深感榮幸，形容是人生至高榮譽，自己人生軌跡與國家及澳門「同呼吸、共命運」。他稱將忠誠履行參選理念和政綱，「以全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針為基本遵從，以維護國家主權、安全發展利益為最高原則，以發展經濟適度多元發展、更好融入服務國家發展大局為使命願景」。他稱澳門目前是建設發展最好時機，期望與各界攜手共創繁榮，他將更好發揮政府引導作用，「聽民意、匯民智、聚民力」，推動澳門經濟、文化及民生事業全面發展，不斷提升治理能力和管治水平，讓市民擁有更多幸福感。

岑浩輝在參選政綱提及推動經濟適度多元，包括加強推動文化產業。文化界選委、澳門演藝人協會副會長戴顯揚說，期望澳門未來引入世界各地例如香港和美國等演出來澳外，亦可增加原創文化輸出，加強澳門軟實力，並以近期韓國大熱綜藝節目為例，反映有不同方法宣傳澳門，呼籲業界向新任特首「畀多啲計、畀多啲橋」。被問岑政綱未有落實推動經濟多元的具體措施，他說要「畀啲時間佢」，相信新班底堅實、能接收各方意見。

民眾建澳聯盟立法會議員李良汪認為，岑浩輝政綱相對全面，其中社會對完善官員問責制度有很大訴求，相信新一屆政府不能迴避，又認為官員問責並非「洪水猛獸的制度」，目的非要令官員做事緊張或懲罰官員，而是設立公平制度。他亦期望新任特首多落區聆聽訴求，不要「離地」。

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