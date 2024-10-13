公院再發生插錯胃喉事故　盧寵茂：將與醫學院檢討教學及臨牀培訓 (10:51)

盧寵茂表示，執行醫療程序涉及一個團隊，當局會向實習醫生強調，當遇到困難或不肯定的狀况，要向更上級的醫生尋求幫助，相信高級醫生均不會吝嗇時間及經驗作出指導。他又指出，實習醫生在經過6年的醫學院培訓後獲得臨時註冊，當局會與兩間醫學院溝通，檢視其教學及臨牀培訓，確保醫科生就常見的醫療步驟有足夠培訓及實戰經驗，並具有適合臨時註冊的實習醫生能力。他強調醫學院最重要是培訓好醫療人才，令畢業生有最基本水準，達致當局對醫生的要求。

對於有意見稱不應讓實習醫生進行相關程序，盧寵茂稱不同意一刀切要求實習醫生不要做，認為並非最徹底解決問題的方法，指出實習醫生要在過程中承擔一定責任，否則無可能變成有經驗及有能力的醫生，「唔做佢哋永遠都唔識做」。他亦指出，不可能將鼻胃喉這些常見的臨牀步驟，全部交由高級醫生處理，認為會拖垮醫療系統，及影響醫療質量。

3個月女嬰急需換心 盧寵茂：已向內地發出求助請求

另外，3個月大女嬰祈祈（Whitney）罹患擴張性心肌病變，併發急性心臟衰竭，急需心臟移植。盧寵茂透露已向內地提出請求，國家相關部委亦積極回應，雖則要找到與祈祈體型相近的捐贈者並不容易，惟當局仍抱有希望，盼有奇蹟出現。就跨境器官移植互助機制恒常化的工作進度，盧寵茂表示由於機制涉及法律及法規上限制，要較多時間處理，現時先將緊急向國家求助的機制恆常化，由以往由病人或家屬提出要求才會啟動求助機制，改為由醫護主動向病人提出相關可能性，若病人接受即可啟動。