陳茂波：CEPA新修訂協議有助本港企業進入內地市場 (10:38)

陳茂波表示，新修訂協議讓更多香港企業和專業人才能以更優惠的待遇進入內地市場，包括在大部分領域取消香港服務提供者須在港從事實質性經營三年的年期規定、取消香港金融機構在向內地保險公司投資入股時，最近一年總資產不少於20億美元的要求，以及引入「港資港法」和「港資港仲裁」措施。

他又指，是次修訂在旅遊業方面亦有兩項主要優化措施，包括經由香港入境內地的外國旅行團可在廣東停留144小時的免簽政策，適用區域由珠三角地區和汕頭市擴展至整個廣東省；而有關免簽政策所適用的入境口岸亦有所增加。陳認為本港旅遊業界可開發「一程多站」旅遊產品，吸引更多海外遊客到來，而部分內地遊客得以更便捷的方式入境香港，有助郵輪公司以香港作為據點發展更多航線，並促進香港和內地的郵輪合作。

7月至今批出1.6萬張非中國籍港澳居民來往內地通行證

另外，非中國籍香港永久居民可在香港申請前往內地的通行證。陳茂波表示，根據國家出入境管理局的數字，截至本月初，香港中旅社已收到約4.8萬宗相關申請，出入境管理局已發出約1.6萬張卡式證件。他認為該掉措施與CEPA新修訂協議將進一步提升香港作為區域總部的競爭力，以放寬港資企業的准入門檻及提供入境便利，吸引更多外資企業和專業服務公司選擇以香港作為進入內地市場的據點。