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新界南交通部打擊交通相關罪行　一連兩日行動拘15人 (23:19)

新界南交通部執行及管制組特遣隊於周四起（10）一連兩日在區內主要幹道設置路障及重點巡查酒吧區，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，打擊相關罪行。行動中，警方共拘捕15名男子，年齡由17至67歲，分別涉嫌「藏有危險藥物」、「未經授權而取用交通工具」、「藏有第一類毒藥」、「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「無牌駕駛」、「拒絕提供血液樣本」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「停牌期間駕駛」及「欠交法庭罰款」。警方亦在行動中拘留4輛懷疑改裝車輛。

另外，沙田裁判法院於上月30日就兩名較早時被新界南交通部特遣隊拘捕、28歲及37歲私家車男司機，他們干犯「非法賽車」、「危險駕駛」及「沒有第三者保險而使用汽車」等罪行進行判刑，各人分別被判監禁14星期，吊銷駕駛執照24個月及出席駕駛改進課程。警方歡迎法庭的判刑，認為判刑同時向公眾發出清晰訊息，非法賽車及危險駕駛均屬嚴重罪行，駕駛人士切勿參與非法賽車活動，以身試法。

案情顯示，新界南總區交通部特遣隊人員於2024年1月1日凌晨，在屯門公路進行反超速行動期間，發現兩輛私家車正高速行駛，並互相追逐，對其他道路使用者造成危險。兩私家車均被偵測以時速超過160公里行駛，警員其後截停該兩輛私家車，經調查後並拘捕兩名私家車男司機，涉嫌「非法賽車」，「危險駕駛」及「沒有第三者保險而使用汽車」等。

警方呼籲駕駛人士，非法賽車，酒後駕駛及毒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

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