新界南交通部打擊交通相關罪行　一連兩日行動拘15人 (23:19)

另外，沙田裁判法院於上月30日就兩名較早時被新界南交通部特遣隊拘捕、28歲及37歲私家車男司機，他們干犯「非法賽車」、「危險駕駛」及「沒有第三者保險而使用汽車」等罪行進行判刑，各人分別被判監禁14星期，吊銷駕駛執照24個月及出席駕駛改進課程。警方歡迎法庭的判刑，認為判刑同時向公眾發出清晰訊息，非法賽車及危險駕駛均屬嚴重罪行，駕駛人士切勿參與非法賽車活動，以身試法。

案情顯示，新界南總區交通部特遣隊人員於2024年1月1日凌晨，在屯門公路進行反超速行動期間，發現兩輛私家車正高速行駛，並互相追逐，對其他道路使用者造成危險。兩私家車均被偵測以時速超過160公里行駛，警員其後截停該兩輛私家車，經調查後並拘捕兩名私家車男司機，涉嫌「非法賽車」，「危險駕駛」及「沒有第三者保險而使用汽車」等。

警方呼籲駕駛人士，非法賽車，酒後駕駛及毒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。