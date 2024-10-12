回應張炳良劃線論 梁振英：非法治做法 (19:39)

對於香港近年受美國多次制裁，美國眾議院又於上月10日通過《香港經貿辦認證法案》，令香港駐華盛頓特區、紐約和三藩市的經濟貿易辦公室或因法案而不能繼續營運。梁振英形容，部分西方國家人士是「詐瞓」，故意制裁香港；但相信大部分人是真正「瞓覺」，不清楚香港情况，所以香港面對西方國家制裁，需繼續積極做解說工作，「叫下佢、推下佢」就會醒覺。梁續說，香港有很多優勢讓美國工商界利用，故更不能迴避一些尖銳的問題，須心平氣和地「接招」回應。

被問到是否要與北京重拾互信方可再提政改，梁振英認為，政改的首要條件是市民需同意遵守《基本法》。梁指出，過往提及政改有很多人認為行政長官能以一人一票選出，再由中央任命，試圖「將中央放埋一邊」，而不知《基本法》提到行政長官是由委員會提名後，再用普選形式選出。