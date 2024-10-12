筲箕灣迷你都柏文犬疑遭菲傭虐待　最終器官衰竭不治 (20:39)

狗主今日（12日）向本報記者表示，最初阿皮並無異樣，亦如常進食，不排除施虐者向牠噴灑清潔劑，液體慢慢滲入皮膚及造成傷口，才開始令阿皮不適。她說平日與丈夫均外出工作，聘請菲傭照顧10歲女兒、阿皮及其他寵物，沒人目擊到牠受傷經過，惟月初曾拒絕菲傭放假返回菲律賓，對方「黑面」，與阿皮受傷時間吻合。她憶述，菲傭年初起在家中工作，為人較沒禮貌，但會應要求辦事，雙方不曾激烈爭執，警方上門拘捕時，菲傭矢口否認，稱並不知情。涉事菲傭已即時解僱，對她的施虐事件感恐怖，「日日都若無其事做野，點會估到」，又擔心她會傷害10歲女兒。

狗主坦言，14歲的阿皮年紀老邁，被虐後一直受苦，「每日噴佢，令佢痛苦咗咁耐，最終亦打唔贏呢場仗」，已決定將愛犬遺體交往解剖，希望可以搜集更多證據，助阿皮沉冤得雪，亦感謝朋友捐款支持阿皮，但對於心腸歹毒的人則稱「若然未報，時辰未到」。狗主友人亦補充，狗主要承擔逾5萬元醫療費，如施虐者仍可逍遙法外，對此感不忿。

Facebook專頁「7 Cats Family-七小福」狗主昨日留言，稱感謝曾捐款支持「阿皮」的朋友，「世界上有好好嘅人，亦都有心腸歹毒嘅人，若然未報，時辰未到」。