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綠領行動第三屆「裸買生活節」 設40攤檔 首設「自助裸賣站」 (15:13)

環保團體「綠領行動」今明（12日）兩日舉行第三屆「裸買生活節」，於荃灣愉景新城設40個「裸買」攤檔，亦首設「自助裸賣站」，讓市民從自備容器購物的體驗中，感受裸買的好處。綠領行動總幹事何漢威認為，政府在推行環保措施的過程中，往往只著重宣傳管制或罰則等內容，而非背後實行的原因或協助市民改變生活習慣，令香港在推行環保時變得困難。

所謂「裸賣」，即無包裝購物或自備容器購買零包裝產品，以實行源頭減廢。為鼓勵市民以環保的方式購物，推動可持續消費的發展，今年「裸買生活節」除設攤檔、工作坊、展覽及環保講座等，亦首設「自助裸賣站」，讓市民能以自助形式購買沐浴露、洗髮水或潔手液。何漢威表示，裸賣除能讓市民節省產品的包裝費用外，市民亦可按各自需求和喜好購買散裝產品，以及在挑選產品期間直接觀察產品的質素。

今年垃圾徵費計劃推延實行後仍遭「腰斬」，何漢威指過去討論實施垃圾徵費期間，不論社會或環團已提醒政府目前社區的回收配套不足，惟沒有政府吸收意見及改變，只著重宣傳回收上「邊啲得，邊啲唔得」，而非背後理念或協助市民改變生活習慣。

何又指，當初政府亦應立法規管物管公司實行分類回收，以及加強監管回收商處理廢物的程序，讓市民相信自己的廢物會被回收，從而培養市民的回收習慣，屆時垃圾徵費等環保政策就不會是「洪水猛獸」。

相關字詞﹕編輯推介 垃圾徵費

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