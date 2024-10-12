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孔繁毅指本港12月或迎來流感「雙高峰」　籲高危人士盡快接種疫苗 (15:09)

香港大學醫學院內科學系教授、傳染病科主任孔繁毅今日（12日）於商台《政經星期六》指出，現時本港季節性流感仍處在較低水平，預計12月才邁入高峰期，或將出現H1、H3兩種流感雙高峰，他並提醒疫苗接種後2至3周才會產生免疫反應，建議高危人士應在12月前接種。

孔繁毅強調，長者及未曾感染流感幼童都屬高危人士，未曾接種過流感疫苗的兒童，更需在最少間隔4周的前提下接種兩劑疫苗，他呼籲家長在12月或之前安排幼童接種流感疫苗。他續指，考慮到有幼童害怕打針，家長可以以效果相若的噴鼻式疫苗代替，惟需注意噴鼻式疫苗適合2至50歲人士，不建議孕婦及有免疫缺陷的人士使用。孔指出，今年冬季有機會出現新冠、季節性流感同時爆發，其中流感有機會在冬季先後出現H3、H1兩種流感的「雙高峰」，但他相信隨社區抗體、免疫力的增長，未來會恢復到冬季、夏季各一高峰的情況。

至於新冠病毒，孔則補充指該病毒暫時處於較低水平，醫院平均只有2至3名重症病患，但隨社區抗體及免疫力的下降，會每半年出現一次小的高峰，預計其中一個將於今年冬季出現。

此外，他引美國疾控中心數據指，新冠最新毒株為KP.3.1，本港現時流行的是KP.2，兩者均與JN.1分別不大。他並透露，本港11月將有最新JN.1疫苗，呼籲上次感染超半年，或上次接種疫苗超半年的高危人士在新疫苗來港後盡快接種。

登革熱方面，孔表示，本港現時尚未有登革熱疫苗與針對性藥物，呼籲市民做好預防，避免到草叢多出，定時清理積水、並穿著淺色長袖衣服。至於侵入性乙型鏈球菌，孔繁毅則表示，數月前的爆發高峰期現已穩定，但仍強調市民及攤販應戴手套處理淡水魚，接觸完應用肥皂洗手。孔繁毅又指，手足口病個案近期亦有增加，呼籲家協助兒童，做好個人及手部衛生的管理，同時避免去「波波池」等地方，避免傳染，有病徵者居家1至2周，及減少到高危地方。

相關字詞﹕編輯推介 季節性流感 新冠病毒 侵入性乙型鏈球菌 登革熱

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