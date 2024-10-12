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協恩中學中一入學講座 校長提重視學生實踐校訓德育 家長要調節心態配合 (13:10)

傳統直資名校協恩中學今（12日）舉行兩場中一入學講座。校長梁少儀表示，重視學生實踐校訓及德育，提及近日有6名合唱團隊長，因相約友校合唱團男生吃飯至晚上十時，而被老師斥責。她指，兩名老師以教師及家長角度出發，向有關學生解說，聯校活動的友誼該如何處理，以及安全問題，又稱「如果你很介意女兒被教訓，可能你要調節心態」。

梁少儀續指，家長及教師作為長輩，除了可透過勸說幫助年輕人成長，認為「有時教訓也是另一個方法」，但強調要適得其所，否則學生或會反感。她又說自己常自稱為「協恩妹」，盼讓就讀的學生具備同理心，「貼地而堅毅」，亦為在該校畢業感驕傲。

從事貿易的王女士，去年1月經高才通計劃從深圳來港。她指內地「人多資源少」，且設中考及高考等，認為本港學業壓力相比內地輕鬆，文化亦較多元及國際化，又稱不排除安排女兒日後海外升學。她指，雖然內地英文要求不及本港高，但女兒上學年來港讀書考全班第一，並獲班主任推薦報讀協恩；平日她亦為女兒報讀畫畫、英文詩朗誦，田徑及棍網球等興趣班。

家長曾生指，移民潮及各類人才計劃，令學童人口「一出一入」，認為今年入學競爭分別不大。他指港人質素高，「始終跟西方文化較接近」，具一定優勢。他表示，女兒已考獲鋼琴第八級水平，學術成績亦不俗，有信心女兒可入讀協恩。居住沙田的林女士分析，不少上學年龍年出世的小朋友或會「冧班」，以升讀心儀中學，加上各類人才計劃，料今年競爭仍然激烈，但稱女兒學業成績不錯，對其有信心。

協恩中學2025/26學年中一級學額180個，首輪面試將於11月16日舉行，學校將接見所有申請人；次輪面試將於12月至明年3月中期間進行，預料明年4月30月前發放取錄結果。

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