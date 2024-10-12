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陳健波倡統一標準助港中小企進內地　林健鋒籲商界續參與招商引資 (12:20)

國家商務部與本港簽署CEPA服務貿易協議第二份修訂，放寬本港不同領域對接內地門檻，身兼行政會議成員的保險界立法會議員陳健波於商台《政經星期六》建議，應進一步推動兩地不同行業的法規互認，降低企業合規成本；金融發展方面，他認為修訂增加准許投資產品，有助資金流入。

陳指出，修訂放寬了投資額限制，有助本港中小企進入內地市場，惟內地與香港的法規在會計要求、準備金等方面基本「完全不互認」，會給企業帶來較大合規成本，因此他建議應協調一套內地、香港共同承認的標準。此外，他稱香港的衍生工具能較好管理風險，同時又能「做好生意」，此次修訂擴大了本港金融保險業提供服務的範圍，將有助資金流入並在本港流轉，對香港是機遇。

另一行政會議成員兼立法會議員林健鋒則表示，協議修訂推動「港資港法」、「港資港仲裁」，凸顯一國兩制優勢，料未來會有更多外企到港註冊，並進軍大灣區市場。他留意到現有許多外國商界人士「仲以為香港好亂」，倡商界也應參與招商引資，「講好香港故事」，稱總商會明年會組織更多外訪。

林健鋒又形容香港經濟發展勢頭是「5年內最好」，政府樓市「減辣」、銀行處理樓市按揭亦更積極，他續倡放寬投資移民門檻，容許將物業投資計入總投資額。陳健波則認為，現時租金升高，又適逢減息，未來又有數以萬計專才、優才來港定居，未來香港樓市會逐漸穩定，或將出現「供樓平過租樓」的情况。

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