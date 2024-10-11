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電視牆倒塌壓死貓　裝修公司認疏忽惟稱電視架由客戶安裝　事主指裝修公司難辭其咎 (18:38)

網民Chris AuYeung日前於在facebook 「天下貓貓一樣貓群組」發布帖文，稱家中電視牆突然倒塌壓斃愛貓，指責裝修公司施工疏忽。涉事裝修公司「品味空間」負責人吳先生昨日（10日）接無綫《東張西望》訪問，稱電視牆背面螺絲不足，承認在安裝後的審核階段有疏忽，又提到電視架及電視由客戶自行安裝，而電視架無使用長螺絲鑽入牆，亦屬導致電視牆飾面板塌下來的原因之一。事主Chris今午發出公開信，要求裝修公司作出正式書面道歉，並提供一份全面報告，詳細解釋事件成因。他認為，涉事公司提供一條龍服務，負責設計、施工及監工，裝修公司不可撇除全責、難辭其咎，批評公司負責人於電視訪問的做法完全不負責任，稱他沒有收到公司發出的任何正式道歉。

Chris亦強調，從無要求任何金錢賠償，其目的是希望事件能夠獲得公平的解決，並防止未來再有同樣的悲劇發生。不過他表示，既然裝修公司覺得賠償屬必要，正式要求他們將裝修費用全數退回，會將有關費用以阿布的名義捐贈到慈善動物機構。他期望裝修公司公開正面回應其要求，並以事件為教訓，改進工作流程。

吳先生指，工程後沒有點算清楚螺絲的數量，應至少多6至10口螺絲才可支撐重量，承認有疏忽。他又說，事發後跟單經理有不斷與客戶作出聯絡，由於本身負責工程的管理人員已離職，故委託現任工程經理到場了解情况，重申裝修師傅自發地提出賠償兩萬元，並非公司想用兩萬元去解決問題，他亦躹躬致歉。

自稱是事主姐姐的網民Alice Au Yeung於「天下貓貓一樣貓群組」發布帖文回應，稱根據圖紙，電視櫃底板已加厚，列明供安裝電視用，並無指引稱要將電視螺絲鑽入牆內，而裝修公司亦無作出任何提醒。她稱，作為外行人不懂判斷有關技術性問題，同樣認為明顯是設計混亂、不負責任的施工及監工嚴重失職，直接導致悲劇發生，批評負責人混淆視聽。她又提到，事故後已報警及向消委會求助，但均無法立案，形容情况有如「申訴無門」；他們亦曾找過律師，律師指事件牽涉賠償金，事主不希望將貓貓阿布的生命等同於一個數字。

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