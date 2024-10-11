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兩男涉騙公屋長者裝濾水器稱政府「全額資助」　至少50人受騙共失17萬元 (17:23)

警方拘捕兩名本地男子，涉嫌假扮濾水器公司職員，走訪全港多個公共屋邨，向獨自在家的長者推銷稱可用約3000元安裝濾水器，並聲稱長者可向社會福利署社工申請全額退款。警方揭發該兩男涉以同類手法詐騙至少50名事主，騙款高達17萬元。警方呼籲潛在受害人儘快致電36612940或59659909聯絡葵青警區重案組第二隊報案。

葵青警區刑事總督察宋程慧表示，警方本月5日接獲一名69歲女子報案，指一名騙徒佩戴「濾水器公司」職員證，上門游說她安裝濾水器，聲稱是政府針對長者的資助計劃。報案人指騙徒展示濾水器說明書，聲稱濾水器健康及節能，是高智能產品，每個濾水器值3000元，並聲稱政府會全額津貼費用。當事主簽訂同意書，騙徒便安排另一同黨上門安裝濾水器，但當事主拿著同意書向政府部門申請退款時才知受騙，遂報警求助。

葵青警區刑事部經深入調查及翻查閉路電視片段後，本月9日及10日分別於黃大仙及屯門拘捕兩名本地男子，包括一名38歲主謀及一名65歲同黨，兩人涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪。據調查，兩人報稱無業，為朋友關係；涉案主謀負責搜集資料，走訪全港九新界屋邨，尋找目標長者，他收款後將名單交給同黨，同黨則假扮技工上門安裝濾水器。據悉，主謀收取現金後，通常會安排同黨即日上門安裝，實際上的確有安裝濾水器，但產品來源地及效果成疑。

警方調查，發現兩人走遍全港公屋，涉及超過50宗案件，金額達到17萬元。據了解，大部分事主年齡超過60歲，其中新界南警區佔16宗，九龍東警區佔19宗。行動中，警方於主謀居所檢獲19支濾水器、假濾水器公司職員證、假宣傳單張及涉案「同意書」；同黨住所則檢獲濾水器安裝工具及現金一萬元。兩人目前正被扣查，警方不排除他們涉及更加多案件，呼籲潛在受害人盡快聯絡警方。

宋程慧指，今次騙徒針對獨居或獨留在家長者，故意選擇於下午3至7時上門。警方重申，政府目前沒有為任何公屋單位或長者住戶安排安裝濾水器，如有任何人上門提供優惠服務，一定要向親友求證，免招損失。被問到騙徒如何成功進入大廈，警方初步相信有人假裝收到訂單，進入大廈及單位，已經與房屋署聯絡，希望提升防罪意識。

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