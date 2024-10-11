M+明年3月辦畢加索展　貝聿銘展走出香港巡迴上海 (16:21)

明年3月開幕的「畢加索：與亞洲對話」展覽中，將展出由巴黎國立畢加索藝術館借出的逾60件畢加索原作，另亦會展示約80件M+藏品系列的中亞洲及海外亞洲藝術家作品。M+表示，展覽會以以全新的獨特視角詮釋畢加索的深遠影響，主要作品包括《雜技演員》（1930）、《海邊的人像》（1931）、《台座上的靜物》（1931）等。

另外，M+希克藏品第三個展覽「M+希克藏品：心靈世界」（暫名）將於明年8月開幕，聚焦1990至2012年間中國藝術在媒材、語言和藝術手法上的演變；明年9月亦會開始特別展覽「身臨夢境：1950 年代至今的女性藝術家環境作品」，展覽與慕尼黑藝術之家聯合策劃，將展出以原作尺寸重建女性藝術先驅的作品。

M+明年亦將與多間海外博物館合作，其中M+的「貝聿銘：人生如建築」展覽將於本港明年1月展期結束後，巡迴至上海，展覽自6月在M+開幕以來，首三個月展期已接待約13萬人次訪客。「貝聿銘：人生如建築」展覽亦成為M+「草間彌生：一九四五至今」展覽去年巡迴至西班牙畢爾包古根海姆美術館及今年巡迴至葡萄牙波圖的塞拉爾維斯博物館後，第二個由M+策劃並於國際博物館巡展的展覽。

M+明年亦會續與海外多間博物館合作，包括明年9月於日本東京國立新美術館舉行的「日本當代藝術與世界 1989–2010」（暫名）；與蒙特利爾加拿大建築中心合作舉辦的「適用、經濟、在可能條件下注意美觀——中國建築1949–1979」展覽，將於2025年10月在蒙特利爾加拿大建築中心開幕。