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秀茂坪七旬婦遭酒駕小巴撞傷重創　留醫一晚不治 (18:08)

【18:08更新】一名紅色小巴司機前日（9日）涉嫌酒後駕駛，於秀茂坪撞倒73歲陳姓過路婦人，她雙腿骨折、後腦重創昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，延至昨晚（10日）10時許傷重不治。涉案54歲吳姓男司機酒精測試指數超標，當場被捕，案件已安排明年1月提堂。死者丈夫批評批評小巴司機酒後駕駛，他說「（酒後駕駛）唔係偷野，醉駕會死人，可能死幾個」，一定會追究責任，要求法庭「判重啲」。

死者與丈夫及兒子同住秀茂坪一個居屋單位。丈夫胡先生指，與太太結婚約50年，育有兩子女。胡先生說夫婦二人已經退休，平時經常一齊散步，太太身體健康，身形偏瘦，沒有行動不便的問題。當日二人如常在寓所附近散步，太太其後提議坐1A巴士到尖沙嘴走走，胡生當時拒絕了，太太繼續獨自出發，相信她前往巴士站途中遇到意外。

胡生說，當時收到兒子電話，「阿媽出咗事」，起初以為只是撞到手腳，詎料情况非常嚴重。他引述醫生說太太身體多處受傷，他直言知道「無得救」，最終太太昨晚宣告死亡。老伴驟然離世，胡生表示「心情唔知點算好，好傷心」。胡生又批評司機酒後駕駛不負責任，指「佢（司機）向警方講夜晚飲啤酒，係推卸責任，講大話！點會夜晚飲，到下午兩點都醒唔到（酒），無可能」，要求政府嚴格執行醉酒駕駛刑罰，並希望法庭「判重啲」。

警方指，該名被捕54歲姓吳本地男子已被暫控一項「酒後駕駛」罪及一項「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」罪，案件將於2025年1月2日上午在觀塘裁判法院提堂。翻查資料，涉事小巴行駛秀茂坪至旺角線，當時車身沒明顯損毁，地面遺下血迹。

今次是本港兩個月內第二宗小巴司機涉酒駕被揭發事件。今年8月19日，60歲男司機駕駛10M專線小巴於裕民坊公共運輸交匯處站頭上客，疑心急開車，一名74歲男乘客未坐穩跌傷頭部，司機其後未能通過酒精呼氣測試，涉酒後駕駛被捕。

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